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Усик повідомив, коли проведе прощальний бій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Усик повідомив, коли проведе прощальний бій
Усик не виключає, що свій фінальний бій може провести під егідою нового промоушену Zuffa Boxing
фото: Fb Олександра Усика

Усику залишилося провести ще один бій на професійному ринзі

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик повідомив, коли проведе прощальний бій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання TalkSport.

«Це може статися на початку наступного року, або, можливо, наприкінці цього року, у грудні», – заявив Усик.

Яку повідомлялося, Усик розповів, що після завоювання всіх головних титулів його найбільше цікавлять поєдинки з гучними суперниками.

39-річний українець не виключив, що свій фінальний бій може провести під егідою нового промоушену Zuffa Boxing, який створили президент UFC Дейна Вайт та голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«На що я дивлюся зараз, якщо пояси вже не потрібні? Гучне ім'я. І в нас тепер є Zuffa. Можливо, Дейна Вайт і Його Високоповажність зроблять мені пропозицію. Чому б і ні? Останній бій? Жадібне пузо (Тайсон Ф'юрі – «Главком») або Деонтей Вайлдер», – сказав Усик.

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що добровільно звільняє всі свої чемпіонські титули у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує професійну кар'єру. На підтвердження цього, промоутер Едді Гірн назвав ім'я вірогідного наступного суперника Усика. Ймовірним суперником Усика стане колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер. За словами Гірна, домовленість про бій уже досягнута.

Про свій намір зустрітися з Вайлдером Усик казав ще 2025 року під час конгресу WBC у Таїланді. Українець пояснював, що прагне перемогти всіх найсильніших представників свого покоління у надважкій вазі.

Теги: Олександр Усик бокс

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