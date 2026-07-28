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Трамп змінив ставлення до України після спілкування з Усиком – ЗМІ

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Трамп змінив ставлення до України після спілкування з Усиком – ЗМІ
Усик з Трампом в Овальному кабінеті
фото: Марго Мартін

Видатний боксер заявив президенту США, що «українці бійці і переможці»

Президент США Дональд Трамп після тривалої розмови з українським боксером Олександром Усиком змінив на краще думку про Україну, яка четвертий рік стримує повномасштабну агресію Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Wall Street Journal.

Як стверджує джерело, колишній абсолютний чемпіон світу був у червні у Білому домі і заявив Трампу, що українці не зупиняться і продовжать боротьбу, бо вони – «бійці і переможці». Також Усик докладно розповів президенту США про те, як він і його родина переживають російські обстріли у Києві.

Повідомляється, що Трамп «любить і прислухається» до переможців, тому розмова з Усиком вплинула на думку президента щодо України.

Раніше Олександр Усик прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. «Зустріч з президентом Сполучених Штатів у Білому домі. Дякую за запрошення, гостинність та теплий прийом. Спорт справді об’єднує людей, зміцнює повагу та поєднує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися та поспілкуватися особисто», – написав Усик в Instagram.

Нагадаємо, Олександр Усик заявив, що не збирається йти у президенти України. Знаменитий боксер відреагував на опитування соціологічної групи «Рейтинг», за яким він увійшов до пʼятірки найрейтинговіших кандидатів на посаду президента України. Зокрема, 6% українців готові проголосувати за Усика, якщо той буде балотуватися в президенти України.

«Якби у мене була така думка, то, думаю, за мене б більше проголосували. Але я не буду балотуватися в президенти України. Наразі я перший віцепрезидент ФК «Полісся», – сказав Усик.

Теги: бокс Олександр Усик Дональд Трамп

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