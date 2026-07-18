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Усик назвав двох можливих суперників на свій останній бій

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Усик назвав двох можливих суперників на свій останній бій
Олександр Усик переміг в останньому бою Ріко Верховена
фото: Getty Images

Українець може провести третій бій проти знаменитого британця

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик назвав імена двох потенційних суперників на свій останній бій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Daily Mail.

Усик розповів, що після завоювання всіх головних титулів його найбільше цікавлять поєдинки з гучними суперниками. 39-річний українець не виключив, що свій фінальний бій може провести під егідою нового промоушену Zuffa Boxing, який створили президент UFC Дейна Вайт та голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«На що я дивлюся зараз, якщо пояси вже не потрібні? Гучне ім'я. І в нас тепер є Zuffa. Можливо, Дейна Вайт і Його Високоповажність зроблять мені пропозицію. Чому б і ні? Останній бій? Жадібне пузо (Тайсон Ф'юрі – «Главком») або Деонтей Вайлдер», – сказав Усик.

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що добровільно звільняє всі свої чемпіонські титули у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує професійну кар'єру. На підтвердження цього, промоутер Едді Гірн назвав ім'я вірогідного наступного суперника Усика. Ймовірним суперником Усика стане колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер. За словами Гірна, домовленість про бій уже досягнута.

Про свій намір зустрітися з Вайлдером Усик казав ще 2025 року під час конгресу WBC у Таїланді. Українець пояснював, що прагне перемогти всіх найсильніших представників свого покоління у надважкій вазі.

Також ексчемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик зберіг за собою друге місце в рейтингу P4P (кращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Діонтей Вайлдер

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