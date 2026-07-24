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Усик та Ф'юрі можуть провести бій на голих кулаках

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Усик та Ф'юрі можуть провести бій на голих кулаках
Усику залишилося провести ще один бій на професійному ринзі

На Усика і Ф'юрі може очікувати третій поєдинок

Генеральний директор Bare Knuckle Boxing Девід Тетро розповів, що обговорював із британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком можливість організації поєдинку на голих кулаках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MMASucka

«Ми вели переговори з обома командами. Це поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика. Це мій бій мрії.

Я розмовляв зі Спенсером Брауном (менеджер Ф'юрі – «Главком») та з Егісом Клімасом (менеджер Усика – «Главком»). Я зустрічався з Олександром на одному з турнірів з кулачних боїв у Європі. Ми сіли за стіл переговорів та обговорювали цей поєдинок. Не можу сказати, що це станеться. Але 100% це мій бій мрії.

Подивіться на походження такої людини, як Тайсон Ф'юрі. Він із кочівників. Це їх коник (бої на голих кулаках). Тайсон сказав, що розглянув би такий формат. Чи відкинув ідею Усик? Ні. Він сам публічно заявляв, що розглянув би такий варіант. Це була б просто найграндіозніша подія в історії всіх бойових видів спорту», ​​– заявив Тетро.

Яку повідомлялося, Усик розповів, що після завоювання всіх головних титулів його найбільше цікавлять поєдинки з гучними суперниками.

39-річний українець не виключив, що свій фінальний бій може провести під егідою нового промоушену Zuffa Boxing, який створили президент UFC Дейна Вайт та голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«На що я дивлюся зараз, якщо пояси вже не потрібні? Гучне ім'я. І в нас тепер є Zuffa. Можливо, Дейна Вайт і Його Високоповажність зроблять мені пропозицію. Чому б і ні? Останній бій? Жадібне пузо (Тайсон Ф'юрі – «Главком») або Деонтей Вайлдер», – сказав Усик.

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що добровільно звільняє всі свої чемпіонські титули у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує професійну кар'єру. На підтвердження цього, промоутер Едді Гірн назвав ім'я вірогідного наступного суперника Усика. Ймовірним суперником Усика стане колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер. За словами Гірна, домовленість про бій уже досягнута.

Про свій намір зустрітися з Вайлдером Усик казав ще 2025 року під час конгресу WBC у Таїланді. Українець пояснював, що прагне перемогти всіх найсильніших представників свого покоління у надважкій вазі.

Теги: Тайсон Ф'юрі Олександр Усик бокс

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