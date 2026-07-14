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Берінчик отримав суперника і виступатиме в андеркарді великого бою в Лондоні

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Берінчик отримав суперника і виступатиме в андеркарді великого бою в Лондоні
Денис Берінчик вийде в ринг проти британця Сема Ноукса
фото: Х

Український ексчемпіон світу проведе перший бій за півтора року

Український боксер Денис Берінчик офіційно проведе перший бій з лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на промоутерську компанію Queensberry Promotions.

Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року виступить на шоу компанії Queensberry Promotions, яка співпрацює з Тайсоном Ф'юрі. Промоутерська компанія Френка Воррена офіційно підтвердила, що суперником Берінчика стане британський боксер Сем Ноукс.

Поєдинок відбудеться 29 серпня в шоу, головною подією якого стане бій у надважкій вазі між Мозесом Ітаумом та Філіпом Хрговічем. Вечір боксу прийматиме арена O2 у Лондоні.

Раніше Берінчик заявив, що не планує завершувати професійну кар'єру та готується до наступного поєдинку.

Нагадаємо, востаннє Берінчик виходив у ринг в лютому 2025 року. Тоді він програв американцю Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул WBO у легкій вазі.

Бій пройшов на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). У третьому раунді українець побував у нокдауні – опустився на коліна після пропущеного удару по корпусу. Денис одразу ж підвівся на ноги та продовжив поєдинок. У четвертому раунді американець нокаутував українця. Пропустивши серію потужних ударів, Берінчик уже не зміг піднятися.

Для українця це був перший захист чемпіонського поясу. Берінчик завоював вакантний титул чемпіона світу 18 травня 2024 року. Тоді українець переміг мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

Теги: бокс Денис Беринчик

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