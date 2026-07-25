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Усик зізнався, чи збирається балотуватися в президенти України

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Усик зізнався, чи збирається балотуватися в президенти України
Олександр Усик наразі не бачить себе в політиці
фото: ФК Полісся

Легендарний боксер вже має 6% українців, які готові за нього проголосувати

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що не збирається йти у президенти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ютуб-канал ФК «Полісся».

Знаменитий боксер відреагував на опитування соціологічної групи «Рейтинг», за яким він увійшов до пʼятірки найрейтинговіших кандидатів на посаду президента України. Зокрема, 6% українців готові проголосувати за Усика, якщо той буде балотуватися в президенти України.

«Якби у мене була така думка, то, думаю, за мене б більше проголосували. Але я не буду балотуватися в президенти України. Наразі я перший віцепрезидент «Полісся», – сказав Усик.

Нагадаємо, колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик повідомив, коли проведе прощальний бій. «Це може статися на початку наступного року, або, можливо, наприкінці цього року, у грудні», – заявив Усик.

Раніше Усик розповів, що після завоювання всіх головних титулів його найбільше цікавлять поєдинки з гучними суперниками. 39-річний українець не виключив, що свій фінальний бій може провести під егідою нового промоушену Zuffa Boxing, який створили президент UFC Дейна Вайт та голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

«На що я дивлюся зараз, якщо пояси вже не потрібні? Гучне ім'я. І в нас тепер є Zuffa. Можливо, Дейна Вайт і Його Високоповажність зроблять мені пропозицію. Чому б і ні? Останній бій? Жадібне пузо (Тайсон Ф'юрі – «Главком») або Деонтей Вайлдер», – сказав Усик.

До слова, раніше Усик заявив, що добровільно звільняє всі свої чемпіонські титули у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує професійну кар'єру.

Теги: бокс Олександр Усик президент вибори

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