Ломаченко привітав прихильників Московської церкви з Днем хрещення Київської Русі

Ломаченко продовжує відзначати релігійні свята разом з Московською церквою

Український боксер Василь Ломаченко у вівторок, 28 липня, на своїй сторінці у Facebook опублікував новий допис. Про це повідомляє «Главком».

«З Днем Хрещення Русі Православні! Мир Усім», – написав Ломаченко.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року.

Тож вже з 2024 року більшість православних християн України почали відзначати релігійні свята по-новому. Зокрема, День хрещення Київської Русі-України – 15 липня, а не 28 липня.

Однак, Українська православна церква Московського патріархату продовжує відзначати День Хрещення Київської Русі 28 липня.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.