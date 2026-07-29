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Ломаченко привітав прихильників Московської церкви з Днем хрещення Київської Русі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ломаченко привітав прихильників Московської церкви з Днем хрещення Київської Русі
«З Днем Хрещення Русі Православні! Мир Усім», – написав Ломаченко в Instagram

Ломаченко продовжує відзначати релігійні свята разом з Московською церквою

Український боксер Василь Ломаченко у вівторок, 28 липня, на своїй сторінці у Facebook опублікував новий допис. Про це повідомляє «Главком».

«З Днем Хрещення Русі Православні! Мир Усім», – написав Ломаченко.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання

У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року.

Тож вже з 2024 року більшість православних християн України почали відзначати релігійні свята по-новому. Зокрема, День хрещення Київської Русі-України – 15 липня, а не 28 липня.

Однак, Українська православна церква Московського патріархату продовжує відзначати День Хрещення Київської Русі 28 липня.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: Василь Ломаченко бокс хрещення релігія

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