«Ювентус» здивував трансфером воротаря збірної Польщі

«Стара синьйора» вирішила підсилити склад невдахою минулого сезону

Голкіпер Каміль Грабара змінив німецький «Вольфсбург» на туринський «Ювентус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Італійський гранд орендував поляка на весь сезон 2026/27. Угода коштувала «Юве» орієнтовно 700 тисяч євро. «Б'янконері» також матимуть опцію викупу кіпера за 12 млн.

Грабара принаймні спочатку буде дублером Гульєльмо Вікаріо. Воротар збірної Італії теж перебрався в «Ювентус» у літнє трансферне вікно. Натомість туринці попрощалися з Мікеле Ді Грегоріо («Борнмут») та Маттією Періном («Палермо»).

Вибір Грабари був неочевидним. У попередній кампанії він не зупинив виліт «Вольфсбурга» з Бундесліги. Польський воротар провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 71 м'яч. Зберіг ворота на замку голкіпер лише в чотирьох поєдинках.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.