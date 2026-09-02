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Мудрик офіційно змінив «Челсі» на «Тоттенгем»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Мудрик офіційно змінив «Челсі» на «Тоттенгем»
Михайло Мудрик приєднався до «шпор»
фото: ФК «Тоттенгем»

Українець виступатиме за інший столичний колектив

Вінгер збірної України Михайло Мудрик перейшов у лондонський «Тоттенгем» зі столичного «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Шпори» орендували українця на весь сезон 2026/27. Найімовірніше, сторони також передбачили опцію викупу вінгера при досягненні певних умов. Мудрик відновить роботу з Роберто Де Дзербі, з яким вони разом працювали в донецькому «Шахтарі».

Саме керманич «Тоттенгема» був ініціатором запрошення українського вінгера. Менеджмент же «синіх» відпустив вінгера до іншої команди, щоб з'ясувати його рівень після паузи в кар'єрі. Мудрик пропустив майже два роки – його усунули від виступів через вживання забороненої речовини.

Мудрик став другим українцем в історії «шпор». У 2000-2002 роках кольори «Тоттенгема» захищав екскерманич збірної України Сергій Ребров. Він провів 73 матчі в складі лондонців у всіх турнірах, у яких оформив 16 голів.

Справа Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Мудрик у складі «Челсі»

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Тоттенгема» конкурентами Мудрика будуть бразилець Савіньйо, німець Тель та француз Одобер.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі ФК Тоттенхем Готспур Михайло Мудрик АПЛ

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