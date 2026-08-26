Півзахисник збірної Англії з чотирма матчами за рік зламав плече

Старт сезону невдало склався для іменитого футболіста

Хавбек лондонського «Тоттенгема» Джеймс Меддісон знову потрапив у лазарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Англієць зазнав травми в стартовому турі Прем'єр-ліги проти «Брентфорда» (0:3). Півзахисник невдало впав. Утім, клубні лікарі оптимістично налаштовані щодо відновлення Меддісона.

Перелом плеча виявився невеликим. Терміни відновлення складуть всього 10-14 днів. У вівторок хавбек повернувся до тренувань за індивідуальною програмою.

Меддісон пропустив майже весь минулий сезон через важку травму коліна. Він лише тричі з'явився на полі з лави запасних у фінальних турах АПЛ 2025/26. Як наслідок, півзахисник навіть не претендував на поїздку на Чемпіонат світу.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.