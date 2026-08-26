Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Півзахисник збірної Англії з чотирма матчами за рік зламав плече

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Півзахисник збірної Англії з чотирма матчами за рік зламав плече
Джеймс Меддісон знову потрапив до лікарів
фото: EFE

Старт сезону невдало склався для іменитого футболіста

Хавбек лондонського «Тоттенгема» Джеймс Меддісон знову потрапив у лазарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Англієць зазнав травми в стартовому турі Прем'єр-ліги проти «Брентфорда» (0:3). Півзахисник невдало впав. Утім, клубні лікарі оптимістично налаштовані щодо відновлення Меддісона.

Перелом плеча виявився невеликим. Терміни відновлення складуть всього 10-14 днів. У вівторок хавбек повернувся до тренувань за індивідуальною програмою.

Меддісон пропустив майже весь минулий сезон через важку травму коліна. Він лише тричі з'явився на полі з лави запасних у фінальних турах АПЛ 2025/26. Як наслідок, півзахисник навіть не претендував на поїздку на Чемпіонат світу.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Читайте також:

Теги: ФК Тоттенхем Готспур АПЛ Джеймс Меддісон НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аюб Буадді (ліворуч) трохи не дотягнув до сотні мільйонів
«Манчестер Сіті» зробив вундеркінда з Марокко третім найдорожчим новачком в історії
Сьогодні, 15:27
Карлос Балеба (праворуч) нарешті перебрався на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» завершив трансферну сагу довжиною у рік
Вчора, 19:16
Савіньйо перебрався до британської столиці
«Манчестер Сіті» продав резервіста за рекордні гроші
Вчора, 13:10
Ешлі Коул скуштував тренерського хліба в Італії
Ексодноклубник Шевченка остаточно попрощався з молодіжною збірною Англії
Вчора, 20:00
Мікеле Ді Грегоріо поїхав за новим викликом в АПЛ
«Ювентус» відпустив голкіпера в чемпіонат Англії
Вчора, 14:45
Михайло Мудрик не виступатиме за «Лідс»
«Челсі» остаточно відхилив пропозицію щодо Мудрика з чемпіонату Англії – джерело
24 серпня, 14:27
Філ Фоден разом з дівчиною мали поїхати на мундіаль, якби не травма футболіста, яка вибила його з колії
Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу
9 серпня, 23:37
Алешандре Пату повернеться на Туманний Альбіон
Спадкоємець Шевченка в «Мілані» близький до купівлі клубу з чемпіонату Англії
7 серпня, 18:57
Йоан Манзамбі виступатиме під крилом Унаї Емері
Несподіваний герой Чемпіонату світу 2026 за рекордні гроші переїхав до Англії
17 липня, 21:00

Новини

Півзахисник збірної Англії з чотирма матчами за рік зламав плече
Півзахисник збірної Англії з чотирма матчами за рік зламав плече
Важкоатлет Мельник став абсолютним чемпіоном Європи серед юнаків до 15 років
Важкоатлет Мельник став абсолютним чемпіоном Європи серед юнаків до 15 років
Тріумфаторка Вімблдона-2023 оскаржила багаторічну дискваліфікацію
Тріумфаторка Вімблдона-2023 оскаржила багаторічну дискваліфікацію
«Манчестер Сіті» зробив вундеркінда з Марокко третім найдорожчим новачком в історії
«Манчестер Сіті» зробив вундеркінда з Марокко третім найдорожчим новачком в історії
Стала відома дата жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу
Стала відома дата жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу
«Шахтар» і «Динамо» влаштували грандіозну бійку в Національній лізі юнаків
«Шахтар» і «Динамо» влаштували грандіозну бійку в Національній лізі юнаків

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
80K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua