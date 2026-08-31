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Калініна несподівано вилетіла на старті Відкритого чемпіонату США з тенісу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Калініна несподівано вилетіла на старті Відкритого чемпіонату США з тенісу
Ангеліна Калініна зазнала невдачі за океаном
фото: World Tennis

Вітчизняна спортсменка швидко вибула з престижних змагань

Українка Ангеліна Калініна програла японській тенісистці Хімено Сакацуме в першому колі US Open. Про це повідомляє «Главком».

Суперниці розпочали з обміну брейками. Згодом японка ще раз узяла подачу Калініної та пішла у відрив. Українська тенісистка стабілізувала подачі, та зламати перебіг подій у першій партії не змогла.

Другий сет розпочався під контролем Сакацуме. Вона відразу оформила брейк і продовжила впевнено грати на власних подачах. У дев'ятому геймі японська тенісистка підстерегла Калініну та зі ще одним брейком закрила партію і поєдинок на власну користь.

Сакацуме була непоганим жеребом для українки. У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) вона йде лише на 144-й сходинці, а в перший раунд Відкритого чемпіонату США потрапила через перемогу в кваліфікації. Утім, № 51 класифікації Калініна з опоненткою не впоралася.

US Open. Одиночний розряд, перший раунд

  • Ангеліна Калініна (Україна) – Хімено Сакацуме (Японія) – 3:6, 3:6

До слова, раніше Еліна Світоліна впевнено пробилася у другий раунд US Open. У першому колі найсильніша вітчизняна тенісистка розібралася з аргентинкою Соланою Сьєррою. Свій стартовий матч виграла й Марта Костюк.

Нагадаємо, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Теги: теніс Ангеліна Калініна US Open

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