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Окупанти вдарили по Одещині: пошкоджено ресторан, є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по Одещині: пошкоджено ресторан, є постраждалі
Кіпер наголосив, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі відомо про чотирьох постраждалих

Сьогодні, 20 серпня, російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами очільника ОВА, один з безпілотників пошкодив фасад та скління ресторану.

«На жаль, на цю хвилину відомо про 4 постраждалих. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється», – додав Кіпер.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та 168 безпілотників. Основним напрямком удару стала Київська область.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія заздалегідь і тривалий час готувала масований удар по Україні. За його словами, ворог комбінував балістичні та крилаті ракети з безпілотниками, намагаючись завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ударів є руйнування у Києві та Київській області, на Одещині та Чернігівщині. У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйновано верхні поверхи, а також дитячу лікарню та школу. Унаслідок атаки загинули люди, є багато постраждалих.

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Теги: Одещина війна

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