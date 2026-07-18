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Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні
Ярослава Магучіх виступила на етапі Діамантової ліги
фото: Дмитро Євенко

Українка показала свій найкращий результат сезону на відкритому повітрі 2.01 м

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Про це повідомляє «Главком».

Хід змагань

Ярослава Магучіх розпочала змагання з висоти 1.93 м, яку вона підкорила з другої спроби. Далі українка також з другої спроби взяла 1.96 м. Справжня боротьба за перемогу на етапі розпочалася на висоті 1.99 м. Австралійка Нікола Оліслагерс її підкорила одразу, а от Магучіх знову знадобилось два підходи.

На висоті 2.01 м у секторі залишилось двоє – Оліслагерс та Магучіх. Українка на той момент вже гарантувала собі срібло, але поступалась австралійці за спробами. Суперниці лише з третьої спроби взяли 2.01 м і боротьба за перемогу продовжилась. До речі, обидві суперниці вперше у літньому сезоні подолали планку вище за два метри.

Планку на висоті 2.03 м Магучіх не взяла і залишилась другою. А от Оліслагерс, яка також не зуміла взяти 2.03 м, святкувала перемогу.

Для Магучіх це перша поразка у сезоні-2026. Водночас вона продовжила серію програшів Оліслагерс на турнірах, що проходять у літньому сезоні.

Діамантова ліга. Лондон. Стрибки у висоту. Жінки

  1. Нікола Оліслагерс (Австралія) — 2.01 м
  2. Ярослава Магучіх (Україна) — 2.01 м
  3. Елеонор Патерсон (Австралія) — 1.96 м

Нагадаємо, Ярослава Магучіх вперше за п’ять років стала чемпіонкою України у стрибках у висоту. Вона вперше в літньому сезоні 2026 подолала висоту 2.00 м. Ірина Геращенко посіла друге місце з результатом 1.87 м.

Теги: легка атлетика

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