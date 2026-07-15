Європейські телевізійники радять уникати сексуалізації спортсменок у трансляціях легкої атлетики

EBU: Сексуалізація спортсменок через вибіркові ракурси камер і монтажні рішення залишається серйозною проблемою

Європейська мовна спілка (EBU) представила нові рекомендації щодо висвітлення жіночої легкої атлетики, які мають допомогти уникнути сексуалізації спортсменок під час телевізійних трансляцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на European Athletics.

Документ підготували у співпраці з European Athletics за підтримки олімпійських призерок Холлі Бредшоу, Івани Шпановіч та Бланки Влашіч. Він став відповіддю на проблему об’єктивації жінок у спортивному мовленні.

Рекомендації містять практичні приклади операторської роботи та режисури трансляцій, які акцентують увагу на технічній майстерності спортсменок, а не на кадрах, що можуть сприяти їхній сексуалізації.

«Сексуалізація спортсменок через вибіркові ракурси камер і монтажні рішення залишається серйозною проблемою в трансляціях багатьох видів спорту.

Тривалі кадри, зосереджені на тілі спортсменок, зйомка з нижнього ракурсу, що демонструє відверті плани, а також надмірне використання уповільнених повторів, які не мають жодної технічної чи сюжетної цінності, є серед проблем, що спостерігаються під час висвітлення жіночих легкоатлетичних змагань сьогодні.

Такі рішення мають серйозні наслідки. Вони формують сприйняття аудиторії, відволікаючи увагу від видатних досягнень і технічної майстерності спортсменок, а також можуть сприяти закріпленню шкідливих стереотипів», – сказав виконавчий директор EBU Sport Глен Кіллейн.

EBU (European Broadcasting Union) або Європейська мовна спілка – це найбільше у світі об'єднання суспільних телерадіомовників. Організація відома насамперед як засновник та організатор пісенного конкурсу «Євробачення».

Нагадаємо, Ярослава Магучіх вперше за п’ять років стала чемпіонкою України у стрибках у висоту. Українка вперше в літньому сезоні-2026 подолала висоту 2.00 м. Магучіх залишається лідеркою сезону з результатом 2.03 м, який вона показала на початку року у Львові.