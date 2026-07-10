Магучіх стрибнула на 2.00 м і вперше за п’ять років виграла Чемпіонат України

Українка вперше в літньому сезоні 2026 подолала висоту 2.00 м

Ярослава Магучіх вперше за п’ять років стала чемпіонкою України у стрибках у висоту. Про це повідомляє «Главком».

На Чемпіонаті України з легкої атлетики у Львові Магучіх перемогла вже на планці 1.93 м. Її головна конкурентка Ірина Геращенко після нереалізованої спроби на 1.90 м спробувала підкорити вищу висоту, але у підсумку виконала невдалі стрибки і посіла друге місце.

Забезпечивши собі золото, Магучіх залишилася у секторі і підкорила планку на висоті 1.96 м. Далі з третьої спроби українська стрибунка взяла 2.00 м. Це був перший стрибок на 2 метри для Магучіх у літній частині сезону 2026 року.

Згодом Магучіх спробувала підкорити 2.04 м, але невдало. Магучіх залишається лідеркою сезону з результатом 2.03 м, який вона показала на початку року у Львові.

Чемпіонат України з легкої атлетики. Стрибки у висоту. Жінки

Ярослава Магучіх (Дніпропетровська обл) – 2.00 м Ірина Геращенко (м.Київ) – 1.87 м Лілія Клінцова (Харківська обл) – 1.79 м

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх удруге поспіль перемогла на етапі золотого Континентального туру – цього разу на Меморіалі Бориса Ханцековича у хорватському Загребі. Переможною стала висота 1,97 м.