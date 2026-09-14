Кейн рятує «Баварію»: результати третього туру Бундесліги 2026/27

Поточний лідер чемпіонату Німеччини не зумів втримати свою першу позицію

У Німеччині підійшов до завершення третій тур національної футбольної першості, де боротьба за лідерство стала ще цікавішою. Про це повідомляє «Главком».

Зміна лідерів Бундесліги

«Аугсбург» уперше в історії вийшов на матч Бундесліги у статусі лідера чемпіонату, але втримати перше місце не зміг. «Баєр» домінував у першому таймі та повів після красивого індивідуального проходу Крістіана Кофане, проте після перерви господарі за п'ять хвилин перевернули гру завдяки дублю Міхаеля Грегоріча. Австрієць не лише став головною зіркою зустрічі, а й вийшов на перше місце за голами в історії «Аугсбурга» в Бундеслізі, забивши 38 м'ячів за команду. «Баєр» тиснув у кінцівці та навіть забив третій м'яч, але гол Ібрагіма Мази скасували через фол у моменті перед взяттям воріт. Але на 89-й хвилині Патрік Шик ефектним ударом п'ятою врятував гостей від поразки (2:2).

А ось хто зумів стати новим лідером Бундесліги, так це «Фрайбург». Клуб розгромив «Боруссію» Менхенгладбах з рахунком 5:0 та здобув максимальні дев'ять очок у стартових трьох турах, уперше в історії клубу вигравши всі три матчі на початку сезону. Команда Юліана Шустера вже забила 10 м'ячів у чемпіонаті та пропустила лише один, завдяки чому очолює таблицю за різницею голів. Натомість для «Боруссії» це був третій поспіль провальний матч: після поразок 0:3 та 3:4 команда отримала ще й розгром 0:5 і залишилася без очок. Капітан Тім Кляйндінст також отримав червону картку, а невдалий старт зрештою коштував Еугену Поланскі посади головного тренера.

Інші матчі тижня

Досить важкий старт сезону наразі і в головного німецького клубу, мюнхенської «Баварії». У матчі проти «Ельферсберга» «Баварія» забила першою, але після цього двічі пропустила (щоправда, першу спробу від «Ельферсберга» суддя не зарахував через офсайд). Втримати перемогу головним фаворитам Бундесліги у підсумку вдалося завдяки вдалій атаці від Гаррі Кейна, але з сімома очками «Баварія» йде лише четвертою.

Також варто відзначити добре знайомий українським вболівальникам «Шальке». Команда, за яку колись грав Євген Коноплянка, максимально невдало розпочала чемпіонат, маючи лише одне очко в стартових двох матчах. Однак на поєдинок проти берлінського «Уніона» гельзенкірхенці вийшли налаштованими та в підсумку перемогли з упевненим рахунком 1:3. Завдяки цьому «Шальке» піднялося до десятки таблиці і, можливо, відклало свій виліт у нижчий дивізіон.

Наступний тур Бундесліги пройде 18-20 вересня. Після цього німецька футбольна першість, як і більшість інших чемпіонатів, піде на паузу через прийдешні матчі Ліги націй.

Бундесліга 2026/2027. Третій тур

«Уніон» Берлін – «Шальке» 1:3 (0:1)

Голи: Скарке (90+6) – Госенс (25), Аушіш (46), Вобер (90+13)

«Гоффенгайм» – «Штутгарт» 2:1 (1:0)

Голи: Гложек (13, 67) – Міттельштадт (48)

«Боруссія» Дортмунд – «Падерборн» 3:0 (1:0)

Голи: Сілва (5), Нмеча (80, 89)

«Майнц» – «Айнтрахт» 1:3 (0:2)

Голи: Тіц (89) - Узун (9, 60), Буркгардт (45+1)

«Аугсбург» – «Баєр» 2:2 (0:1)

Голи: Грегорич (50, 55) – Кофане (18), Шик (89)

«Фрайбург» – «Боруссія» Менхенгладбах 5:0 (2:0)

Голи: Енгельгардт (23, 79), Матанович (29, 77), Еггештайн (86)

«Кельн» – «Вердер» 1:1 (1:0)

Голи: Майна (11) – Фюллькруг (69)

«РБ Лейпциг» – «Гамбург» 5:0 (2:0)

Голи: Гоміс (17), Нуса (28), Орбан (72), Нкунку (74), Ромуло (77)

«Ельферсберг» – «Баварія» 1:2 (0:0)

Голи: Краттенмахер (61) - Карл (26), Кейн (72)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що оборонець збірної України Юхим Конопля залишився без тренера ще до дебюту в Бундеслізі.