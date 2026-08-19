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59-річний Міура забив два голи у матчі Кубка Японії з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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59-річний Міура забив два голи у матчі Кубка Японії з футболу
Міура залишається єдиним професіональним футболістом в історії, який грав у п'яти десятиліттях

Клуб Міури здобув перемогу з рахунком 7:0

Нападник клубу «Фукусіма Юнайтед» (грає у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Японії з футболу) 59-річний Кадзуйосі Міура оформив дубль у домашньому матчі 1/64 фіналу кубка країни проти «Оями». Про це повідомляє «Главком».

Клуб Міури здобув перемогу з рахунком 7:0.

Колектив із Третього дивізіону Джей-ліги взяв ветерана в оренду на рік. Права на Міуру досі належать «Йокогамі». Форвард уже захищав кольори «Юнайтед» у першій половині 2026 року.

Нинішній сезон є для 59-річного Міури вже 42-м у професіональній кар'єрі. Дебютував на дорослому рівні він у середині 1980-х. На зорі кар'єри японець виступав у чемпіонаті Бразилії за «Сантос», «Палмейрас», «Мацубару», КРБ, «XV листопада», «Корітібу».

Міура залишається єдиним професіональним футболістом в історії, який грав у п'яти десятиліттях. Нападник – перший японець, якого визнали Футболістом року в Азії (1992). Якщо він продовжуватиме виступи навесні 2027 року, то поверне звання найстаршого гравця-професіонала всіх часів.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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