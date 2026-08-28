«Челсі» продав форварда конкуренту в чемпіонаті Англії

Ніколас Джексон (другий ліворуч) опинився в Бірмінгемі

Столичний гранд прагне розвантажити зарплатну відомість і звільнити роздягальню

Нападник Ніколас Джексон змінив лондонський «Челсі» на бірмінгемську «Астон Віллу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Сині» продали сенегальця орієнтовно за 55,5 млн євро. Деталі контракту форварда з «вілланами» наразі невідомі. Найімовірніше, йдеться про багаторічний договір.

Джексон возз'єднався з керманичем мідлендців Унаї Емері. Вони разом працювали в іспанському «Вільярреалі». Саме в складі «Жовтої субмарини» африканець гучно заявив про себе.

У минулому сезоні Джексон на правах оренди виступав за мюнхенську «Баварію». Він провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 11 голів і чотири результативні передачі. Натомість на Чемпіонаті світу 2026 нападник зіграв чотири поєдинки (один асист).

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.