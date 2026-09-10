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Ліга чемпіонів УЄФА 2026/2027: підсумок матчів 9 вересня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ліга чемпіонів УЄФА 2026/2027: підсумок матчів 9 вересня
ПСЖ піднявся на проміжне перше місце турнірної таблиці після розгромної перемоги над «Слованом»
фото: ФК ПСЖ

Фіналісти минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів з перемог розпочали свій євросезон

9 вересня підійшов до завершення другий день прем'єрного ігрового тижня Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Найцікавіші матчі дня

Найбільш результативний матч дня стався за участю чинних переможців Ліги чемпіонів – ПСЖ. У матчі проти братиславського «Слована» Усман Дембеле оформив дубль уже в першому таймі, а Ферран Торрес після перерви додав ще два голи та завершив матч із хет-триком. Один із м'ячів іспанець забив після передачі новачка Магнеса Акліуша, який провів свій перший матч у складі парижан. «Слован» відповів ефектним голом Сулеймана Камари, однак Фабіан Руїс наприкінці зустрічі встановив остаточний рахунок.

Цей поєдинок був цікавий і тим, що в ньому могли взяти участь одразу три українці, адже Ілля Забарний грає за ПСЖ, а Данило Ігнатенко і Микола Кухаревич – за «Слован». Однак Кухаревич матч пропустив через травму, а Ігнатенко на полі так і не з'явився. Через це єдиним українцем, який взяв участь у матчі, був Забарний. Українець провів доволі непоганий поєдинок, особливо у розрізі точних передач: він віддав 94% (64/68) точних пасів, з яких 12 були в останній третині поля. Хоча ударами Забарний не відзначився, до побудови гри ПСЖ центральний захисник був активно залучений. 

Також можна відзначити матч «Штуттгарта» і «Вікінга». У німецько-норвезькому протистоянні головними дійовими особами були.....балканці! У складі німецького клубу блискуче себе проявив боснієць Ермедін Демірович, який відзначився хет-триком, а для норвежців єдиний гол вдалося забити Златко Тріпичу, який має хорватське походження і народився у цій країні попри норвезький паспорт. 

В інших поєдинках «Барселона» у вже звичному для себе стилі не лишила каменя на камені від «Феєнорда» (5:1), «Спортінг» упевнено переграв «Галатасарай» (3:1), а мінімальними перемогами завершилися поєдинки «Ліверпуля» проти «Атлетіко» (2:1) та «Наполі» проти «Арсенала» (0:1). 

Найкращими індивідуальними перфомансами дня стали три голи від Феррана Торреса та Ермедіна Деміровича, які зараз очолюють гонку за Золоту бутсу, а також дублі Рафіньї та Дембеле. 

Наступний змагальний день Ліги чемпіонів пройде сьогодні, 10 вересня. Він буде особливо важливим для України, адже єдиний представник нашої країни у єврокубках, «Шахтар», зіграє з ПСВ на виїзді о 19:45. 

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Ліга чемпіонів УЄФА 2026/2027. Етап ліги. Перший тур (9 вересня)

«Барселона» – «Феєнорд» 5:1 (2:0)

  • Голи: Рафінья (3, 57), Адеємі (22), Ямаль (77), Габріел Жезус (85) – Стейнс (82)

«Штуттгарт» – «Вікінг» 3:1 (3:1)

  • Голи: Демірович (20, 26, 32) – Тріпич (22)

«Ліверпуль» – «Атлетіко» 2:1 (1:1)

  • Голи: Собослай (40), Макаллістер (50) – Льоренте (17)

«Наполі» – «Арсенал» 0:1 (0:0)

  • Голи: Едегор (75)

ПСЖ – «Слован» 6:1 (3:0)

  • Голи: Дембеле (17, 23), Торрес (31, 47, 57), Руїс (87) – Камара (58)

«Спортінг» – «Галатасарай» 3:1 (1:1)

  • Голи: Катаму (27), Суарес (57), Салазар (63) – Інасіу (автогол, 5)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що перший день Ліги чемпіонів подарував низку результативних матчів

Теги: Ліга чемпіонів Усман Дембеле Данило Ігнатенко Рафінья Ферран Торрес Фабіан Руїс Ілля Забарний Микола Кухаревич Ліверпуль НОВИНИ ФУТБОЛУ

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