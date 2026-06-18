Президент федерації кьорлінгу Перевезенцев: Чемпіонат України відбувається в Шотландії

Перевезенцев: Ми національну кьорлінгову програму перемістили з початком повномасштабної агресії в 2022 році в Шотландію

Перевезенцев: У нас є проблеми з новими спортсменами: і серед дівчат, і серед хлопців

Перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Олексій Перевезенцев та президент Всеукраїнської федерації кьорлінгу в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про розвиток українського кьорлінгу під час повномасштабної російської агресії.

«Ми нашу національну кьорлінгову програму перемістили з початком повномасштабної агресії в 2022 році в Шотландію. У нас, зокрема, чемпіонат України відбувається в Шотландії. У нас є проблеми з кадровим резервом. У нас є проблеми з новими спортсменами в цьому виді спорту: і серед дівчат, і серед хлопців…

Водночас, за цей час, спортсмени змогли системно брати участь в шотландських і англійських турнірах. Вони там змагаються проти гравців дуже сильного рівня. Також нам допомагає Міжнародна федерація кьорлінгу (World Curling).

Зараз я покладаю особливо великі надії на нашу чоловічу збірну», – розповів Перевезенцев.

Він також зазначив, що рейтинг чоловічої збірної України з кьорлінгу з року в рік зростає

«Звісно, питання розвитку українського кьорлінгу є болючим для мене, тому що ми все ж маємо кадрові проблеми... Ми шукаємо зараз і молодь талановиту, яка цікавиться кьорлінгом, але яка була змушена виїхати навчатися або проживати за кордон.

Якщо ж говорити про результати, то рейтинг нашої збірної чоловічої з року в рік зростає», – заявив Перевезенцев.

Нагадаємо, Олексій Перевезенцев прокоментував відсторонення українського скелетоніста Владислава Гераскевича від Олімпійських ігор.

«Це був мужній вчинок Владислава. Повертаючись назад, я думаю, що МОК, можливо, вчинив би по-іншому, якби знали, якими будуть наслідки. Але вони зробили, як вони зробили.

Особисто від себе скажу так. Я допускаю, що МОК і досі вважає, що вчинок Владислава був повністю узгоджений з Національним олімпійським комітетом України. Але ми вже дізналися тоді, коли це стало публічним, це не узгоджувалось, не проговорювалось ні з ким з НОК», – зазначив Перевезенцев.