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«Тоттенгем» несподівано презентував колишнього воротаря «Манчестер Юнайтед»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Тоттенгем» несподівано презентував колишнього воротаря «Манчестер Юнайтед»
Мартін Дубравка перебрався до британської столиці
фото: SFZ

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Голкіпер Мартін Дубравка приєднався до лондонського «Тоттенгема». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений словак став четвертим трансфером «шпор» цього літа. Раніше команда Роберто Де Дзербі поповнилася трьома оборонцями. Кольори «Тоттенгема» в новому сезоні захищатимуть Енді Робертсон, Маркос Сенесі та Ян-Паул ван Геке.

Дубравка приєднається до лондонців безкоштовно. 1 липня він стане вільним агентом і зможе покинути «Бернлі». Разом із «кларетовими» воротар вилетів із англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2025/26.

Для словацького кіпера «Тоттенгем» – четвертий клуб в АПЛ. Раніше він також виступав за «Манчестер Юнайтед» і «Ньюкасл». За плечима досвідченого воротаря 197 поєдинків у найвищому дивізіоні Англії.

У минулій кампанії Дубравка зіграв 35 матчів у Прем'єр-лізі, в яких пропустив 71 м'яч. Зберіг ворота на замку словак у чотирьох поєдинках. Загалом в АПЛ він провів 51 «сухий» матч.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: ФК Тоттенхем Готспур Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

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