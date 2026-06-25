«Тоттенгем» несподівано презентував колишнього воротаря «Манчестер Юнайтед»

«Шпори» підписали чергового новачка в міжсезоння

Голкіпер Мартін Дубравка приєднався до лондонського «Тоттенгема». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений словак став четвертим трансфером «шпор» цього літа. Раніше команда Роберто Де Дзербі поповнилася трьома оборонцями. Кольори «Тоттенгема» в новому сезоні захищатимуть Енді Робертсон, Маркос Сенесі та Ян-Паул ван Геке.

Дубравка приєднається до лондонців безкоштовно. 1 липня він стане вільним агентом і зможе покинути «Бернлі». Разом із «кларетовими» воротар вилетів із англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2025/26.

Для словацького кіпера «Тоттенгем» – четвертий клуб в АПЛ. Раніше він також виступав за «Манчестер Юнайтед» і «Ньюкасл». За плечима досвідченого воротаря 197 поєдинків у найвищому дивізіоні Англії.

У минулій кампанії Дубравка зіграв 35 матчів у Прем'єр-лізі, в яких пропустив 71 м'яч. Зберіг ворота на замку словак у чотирьох поєдинках. Загалом в АПЛ він провів 51 «сухий» матч.

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