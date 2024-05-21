«Не дозволю знецінювати жінок». Нардепка Геращенко пригрозила Стефанчуку через образу

Нардепка розповіла, як Стефанчук назвав її «дівчинкою» в присутності інших депутатів

«Я зроблю все, аби сексист і хамло Стефанчук поніс відповідальність за все зло, яке він робить»

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко назвала спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука «сексистом і хамлом» через те, що він назвав її «дівчинкою». Про це йдеться у публікації нардепки у Facebook.

«Сексизм – неприпустме явище в європейській політиці. Сьогодні спікер Стефанчук зневажливо кинув мені «дівчинка». Поряд ухмилявся ОПЗЖист Бойко. Стефанчук ніколи б не дозволив собі назвати своїх партнерів по ОПЗЖ хлопчиками», – розповіла Геращенко.

Депутатка зауважила, що подібний вислів в будь-якому європейському парламенті вартував би спікеру посади і кар’єри.

«Я народна депутатка. Співголова фракції Європейська Солідарність. Перша жінка на посаді першого віцеспікера. Відмовилася тоді від охорони, бо не ховаюся від колег і виборців. Я була прес-секретарем українського президента Ющенка і уповноваженою з мирного врегулювання президента Порошенка. Завжди відстоювала демократію, свободу слова і європейські принципи. Я мама трьох дітей. Я українська жінка, яка брала участь в мирних переговорах і звільняла заручників», – йдеться у публікації нардепки.

Геращенко додала, що коли прийшла в парламент, там було 8% жінок, які «ні на що не впливали», і нагадала, що є співавторкою закону про гендерні квоти, які дозволили залучити жінок у владу. Депутатка наголосила, що всю свою політичну кар’єру відстоювала права українок.

«Я нікому не дозволю знецінювати жінок в політиці. Я зроблю все, аби сексист і хамло Стефанчук поніс відповідальність за все зло, яке він робить, за знецінення парламенту і лідерства українських жінок, спробу зруйнувати і знівелювати все, що так важко створювалося. Я надішлю листа президентці Європарламенту Роберті Мецолі й іншим колегам, бо такі речі не повинні залишатися безкарними», – заявила нардепка.