Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чепурний та Лобок здобули нагороди на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Чепурний та Лобок здобули нагороди на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики
Українці повертаються з Франції з нагородами
фото: @ffgymnastique

У французькому Парижі завершився етап Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики

Назар Чепурний та Діана Лобок здобули три нагороди для України на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У французькому Парижі завершився етап Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики – фінальний етап серії сезону 2026. За підсумками турніру українські спортсмени тричі підіймалися на п'єдестал пошани.

Назар Чепурний виборов дві медалі. «Золото» у своїй профільній дисципліні – опорному стрибку: за підсумками двох спроб українець отримав 14,400 бала. А також «срібло» у фіналі вправ на паралельних брусах (14,466 бала), поступившись лише бронзовому призеру Олімпійських ігор у цій дисципліні Ферхату Арікану з Туреччини.

Таким чином у доробку Назара вже дев'ять медалей на етапах Кубка світового виклику. Востаннє українець здобував нагороди на змаганнях цього рівня у 2024 році у Варні, де також переміг в опорному стрибку та став срібним призером у вправах на паралельних брусах.

Ще одну срібну нагороду для України здобула Діана Лобок, посівши друге місце у вправах на колоді з оцінкою 13,033 бала. Для Діани ця медаль стала другою в кар'єрі на змаганнях рівня Кубка світового виклику. Першу вона здобула у 2024 році – також «срібло» у вправах на колоді.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.

Теги: Назар Чепурний спортивна гімнастика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сімона Байлз стала жертвою пограбування у Чикаго
У будинок легендарної гімнастки Байлз увірвалися троє чоловіків у масках: вони викрали дороге Porsche
23 вересня, 18:00
Олімпійські чемпіонки Мельникова та Лістунова потрапили до заявки збірної Росії на Чемпіонат світу
Росія виступить без прапора і гімну на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
22 вересня, 19:27
Бутрімас та Верняєв здобули три нагороди в Угорщині
Олімпійський чемпіон Олег Верняєв здобув дві нагороди на турнірі в Угорщині
22 вересня, 12:50
Мельникова і Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Путіна та його війни проти України
Росія везе на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики двох путіністок: деталі скандалу
19 вересня, 13:44
Назар Чепурний, який є чинним чемпіоном Європи, увійшов до складу збірної України
Визначилися склади чоловічої і жіночої збірних України на Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики
19 вересня, 10:30
Верняєв наголосив, що для нього дуже важливо мати можливість готуватися до змагань вдома
Олімпійський чемпіон розповів про умови, в яких тренуються українські гімнасти
29 серпня, 09:44

Новини

Зірка WNBA А’джа Вілсон випадково збила працівницю арени перед матчем: відео стало вірусним
Зірка WNBA А’джа Вілсон випадково збила працівницю арени перед матчем: відео стало вірусним
Клопп дебютував у збірній Німеччини з антирекорду
Клопп дебютував у збірній Німеччини з антирекорду
В американському університеті стався релігійний скандал через форму легкоатлетичної команди
В американському університеті стався релігійний скандал через форму легкоатлетичної команди
Чепурний та Лобок здобули нагороди на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики
Чепурний та Лобок здобули нагороди на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики
Онучка Трампа отримала важку травму на дебютному турнірі в студентському гольфі
Онучка Трампа отримала важку травму на дебютному турнірі в студентському гольфі
«Яке кончене». Журналіст розповів про ставлення в Грузії до ексгравця «Динамо» Каладзе
«Яке кончене». Журналіст розповів про ставлення в Грузії до ексгравця «Динамо» Каладзе

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua