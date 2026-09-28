Чепурний та Лобок здобули нагороди на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики

У французькому Парижі завершився етап Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики

Назар Чепурний та Діана Лобок здобули три нагороди для України на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У французькому Парижі завершився етап Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики – фінальний етап серії сезону 2026. За підсумками турніру українські спортсмени тричі підіймалися на п'єдестал пошани.

Назар Чепурний виборов дві медалі. «Золото» у своїй профільній дисципліні – опорному стрибку: за підсумками двох спроб українець отримав 14,400 бала. А також «срібло» у фіналі вправ на паралельних брусах (14,466 бала), поступившись лише бронзовому призеру Олімпійських ігор у цій дисципліні Ферхату Арікану з Туреччини.

Таким чином у доробку Назара вже дев'ять медалей на етапах Кубка світового виклику. Востаннє українець здобував нагороди на змаганнях цього рівня у 2024 році у Варні, де також переміг в опорному стрибку та став срібним призером у вправах на паралельних брусах.

Ще одну срібну нагороду для України здобула Діана Лобок, посівши друге місце у вправах на колоді з оцінкою 13,033 бала. Для Діани ця медаль стала другою в кар'єрі на змаганнях рівня Кубка світового виклику. Першу вона здобула у 2024 році – також «срібло» у вправах на колоді.

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Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Із загальної суми 2 млн грн буде спрямовано на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще близько 400 тис. грн підуть на придбання та передачу підрозділу вантажного мікроавтобуса Mercedes.