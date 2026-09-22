Олімпійський чемпіон Олег Верняєв здобув дві нагороди на турнірі в Угорщині

Бутрімас та Верняєв здобули три нагороди в Угорщині

В угорському Сомбатгеї завершився Кубок світового виклику зі спортивної гімнастики

Стасіс Бутрімас та Олег Верняєв здобули три нагороди для України на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

В угорському Сомбатгеї завершився Кубок світового виклику зі спортивної гімнастики. У змаганнях взяли участь 111 гімнастів із 24 країн, серед них – шестеро представників України. За підсумками турніру українці тричі підіймалися на п'єдестал пошани.

Стасіс Бутрімас виборов «золото» у вправах на кільцях, набравши у фіналі 13,633 бала. У цій ж дисципліні срібним призером став Олег Верняєв – 13,233 бала. Ще одну срібну нагороду олімпійський чемпіон Олег Верняєв здобув у фіналі вправ на паралельних брусах, де отримав 13,433 бала.

Для Стасіса це перше золото та перша медаль на змаганнях рівня Кубка світового виклику. А для оліміпійського чемпіона Олега Верняєва турнір у Сомбатгеї став поверненням на міжнародну арену після перерви у понад рік, пов’язаної з відновленням після травми.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.