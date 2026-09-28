«Яке кончене». Журналіст розповів про ставлення в Грузії до ексгравця «Динамо» Каладзе

Каландарішвілі: Каладзе – це людина, яка вже давно продала себе

Журналіст Герман Каландарішвілі розповів про ставлення грузин до ексоборонця київського «Динамо» Кахи Каладзе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Трибуну.

«Каладзе – це людина, яка вже давно продала себе, продала своє ім’я, продала все, що в нього було людське.

Зараз дуже багато знаходять відео, де він у 2008-му підтримує Саакашвілі і каже, що краще ніж Саакашвілі президента в країні більше ніколи не буде. «Це найкращий президент, я хочу його підтримувати, це мій лідер».

Проходить 2 роки, він просто йде в партію до Іванішвілі, яка максимально проросійська, і вже підтримує її. Це людина, в якої немає цінностей.

В нього є підтримка серед друзів, його кримінального світу, родичів, але нормальні люди ніяк до нього не ставляться. Те, що він каже, негативно впливає лише на нього, бо люди бачать, що він каже про Україну, і думають: «Яке кончене».

Людина обрала гроші. Не людські якості, а «Газпром», – заявив Каландарішвілі.

Каха Каладзе як футболіст

Вихованець тбіліського «Динамо», зробив собі ім'я у «Динамо» київському. Перебрався до команди Валерія Лобановського взимку 1998 року, а в січні 2001-го італійський «Мілан» придбав його за 16 млн доларів.

Був чемпіоном Грузії, України та Італії. Став першим грузином, який завоював трофей Ліги чемпіонів (двічі з «Міланом»). У складі національної команди провів 83 поєдинки, в яких відзначився одним голом.

На схилі кар'єри захищав кольори італійського «Дженоа». Завершив професіональні виступи в 2010 році.

Каха Каладзе як політик

Після завершення футбольної кар'єри обрав політичний шлях. У 2012 році приєднався до «Грузинської мрії» олігарха Бдзіни Іванішвілі та став депутатом парламенту. Восени того ж року став віцепремєром і міністром енергетики та залишався на посаді в трьох урядах.

У листопаді 2017 року виграв на виборах мера Тбілісі. У 2021-му був переобраний на посаду, отримавши 55,6 % голосів. Торік в умовах бойкоту виборів багатьма опозиційними партіями втретє став градоначальником. Водночас залишаєтся одним із провідних спікерів «Грузинської мрії».

Каладзе регулярно коментує міжнародні події. Зокрема, він відзначився низкою скандальних заяв про Україну. Наприклад, він заявив, що Володимир Зеленський «служить інтересам іншої країни». Також ексфутболіст постійно розповідає про «конкретні сили з конкретними інтересами», які нібито спровокували війну в Україні та прагнуть повторити цей сценарій для Грузії.

Нагадаємо, що збірна Грузії сенсаційно поступилась Північній Ірландії у матчі Ліги націй – команди є суперниками збірної України по групі B2.

Як повідомлялося, Україна з перемоги стартувала в Лізі націй.

На початку та у середині першого тайму гри Угорщина – Україна команди створили декілька непоганих моментів: ворота України після удару Лукаша рятувала поперечина, угорців у свою чергу пробачив Владислав Ванат.

На 42-й хвилині матчу з подачі Георгія Судаков головою відзначився Данило Сікан, 1:0. За такого рахунку команди пішли на перерву.

У другому таймі підопічні Мальдери грали другим номером та мали декілька непоганих моментів, створених після контратак, проте жоден з них реалізувати не зуміли. Угорці, які більшість часу провели з м'ячем, нічим яскравим не запам'ятались.