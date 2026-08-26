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Найкращий регбійний суддя Росії наклав на себе руки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Найкращий регбійний суддя Росії наклав на себе руки
У 2021 році Бризгалін був визнаний найкращим суддею Росії

Тіло арбітра Бризгаліна виявили у нього вдома, двері були зачинені

Самогубство спричинило смерть російського регбійного арбітра Олексія Бризгаліна. Про це пропагандистам повідомили російські силовики, інформує «Главком».

«Попередньо, Бризгалін наклав на себе руки», – сказав співрозмовник пропагандистів.

Раніше у пресслужбі Федерації регбі Росії повідомили про смерть 47-річного спортивного судді. Його тіло виявили вдома, двері були зачинені.

Бризгалін працював арбітром із 2006 року. У період з 2007 по 2019 рік входив у четвірку найкращих регбійних суддів Росії та працював на міжнародних зустрічах.

У 2021 році він був визнаний найкращим суддею Росії.

Нагадаємо, Російський футбольний союз (РФС) наклав бан на «Ростов».

Як зазначають пропагандисти, тепер клуб не може реєструвати нових футболістів через борги.

За даними джерела, «Ростов» не платить зарплати футболістам із червня 2026 року. Також у клубу накопичилося 127 млн рублів (близько $1,5 млн) боргів перед податковою. Через це «Ростову» заблокували рахунки та заборонили реєструвати новачків.

«Ростов» набрав п'ять очок у п'яти матчах нового сезону Російської Прем'єр-Ліги. Команда Джонатана Альби посідає 11-те місце у турнірній таблиці чемпіонату країни.

Теги: регбі спорт смерть самогубство

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