Тактаров у 1995 році став першим чемпіоном UFC з РФ

Тактаров: І в Росії, і в Америці є клас, який не заробляє, але нічого не робить

Російський боєць та актор Олег Тактаров, який у 1995 році став першим чемпіоном UFC з РФ, у розмові з пропагандистами відзначився расистською заявою. Про це інформує «Главком».

«І в Росії, і в Америці є клас, який не заробляє, але нічого не робить. Там чорні нічого не роблять: одержують щось від держави та продають свої наркотики. У нас такі ж є: отримують десь і звідкись, тільки замість наркотиків бухають. Жодної різниці», – сказав Тактаров.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.