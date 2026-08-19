Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Продають свої наркотики». Російський ексбоєць UFC зробив расистську заяву

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Продають свої наркотики». Російський ексбоєць UFC зробив расистську заяву
Тактаров у 1995 році став першим чемпіоном UFC з РФ

Тактаров: І в Росії, і в Америці є клас, який не заробляє, але нічого не робить

Російський боєць та актор Олег Тактаров, який у 1995 році став першим чемпіоном UFC з РФ, у розмові з пропагандистами відзначився расистською заявою. Про це інформує «Главком».

«І в Росії, і в Америці є клас, який не заробляє, але нічого не робить. Там чорні нічого не роблять: одержують щось від держави та продають свої наркотики. У нас такі ж є: отримують десь і звідкись, тільки замість наркотиків бухають. Жодної різниці», – сказав Тактаров.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: UFC MMA / UFC расизм спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саладуха: Спортсмени – наш голос
Президентка Федерації легкої атлетики пояснила, чому потрібно фінансувати спорт під час війни
17 серпня, 17:41
ISU вважає, що Валієва є нейтральною атлеткою
Союз ковзанярів прокоментував допуск до змагань прихильниці Путіна Валієвої
11 серпня, 14:29
Молодий боєць проявив сміливість не дати нападникам проникнути всередину авто
Австралійський боєць муай-тай захистив двох жінок під час нападу
10 серпня, 00:01
Даутов підписав контракт із ПВК «Вагнер», у складі якої проходив службу на території Африки
ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який був майстром спорту з греко-римської боротьби
6 серпня, 15:56
Чистяков: У нас дуже сильно просів внутрішній чемпіонат, середній рівень жіночого хокею впав
Російський тренер поскаржився на серйозне падіння рівня жіночого чемпіонату РФ з хокею
5 серпня, 14:56
З перших днів злочинної війни Росії проти України гвардії старшина Осєєв брав у ній участь як командир танка
ЗСУ ліквідували чемпіона світу з танкового біатлону
30 липня, 15:00
У чоловічій естафеті у віковій категорії U21 на другу сходинку п'єдесталу пошани піднялися Олег Рибак та Данило Сич
Україна виборола срібло на юніорському Чемпіонаті світу з п'ятиборства
29 липня, 10:54
У вирішальному протистоянні за «золото» Поліна Халькевич змагалася з опоненткою з Китаю
Халькевич стала срібною призеркою молодіжного Чемпіонату світу зі скелелазіння
24 липня, 10:08
Перший конкурс проведуть у 2027 році
В Україні з'явиться конкурс «Тренер року» – указ президента
23 липня, 03:20

Новини

«Продають свої наркотики». Російський ексбоєць UFC зробив расистську заяву
«Продають свої наркотики». Російський ексбоєць UFC зробив расистську заяву
Відразу двоє українців увійшли до збірної другого туру чемпіонату Португалії з футболу
Відразу двоє українців увійшли до збірної другого туру чемпіонату Португалії з футболу
Юний український баскетболіст отримав підвищення в системі «Баварії»
Юний український баскетболіст отримав підвищення в системі «Баварії»
Чи звільнять Ігоря Костюка? Гендиректор «Динамо» розставив крапки над «і»
Чи звільнять Ігоря Костюка? Гендиректор «Динамо» розставив крапки над «і»
Кадетська жіноча збірна України U-16 поступилась Фінляндії у грі Чемпіонату Європи
Кадетська жіноча збірна України U-16 поступилась Фінляндії у грі Чемпіонату Європи
Прихильниця Путіна стане суперницею Марти Костюк на турнірі в Цинциннаті
Прихильниця Путіна стане суперницею Марти Костюк на турнірі в Цинциннаті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
78K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
67K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua