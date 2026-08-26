Важкоатлет Мельник став абсолютним чемпіоном Європи серед юнаків до 15 років
Мельник здобув три золоті нагороди Чемпіонату Європи
Юний український важкоатлет Андрій Мельник – абсолютний чемпіон Європи серед юнаків до 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
Андрій Мельник тріумфував на континентальній першості у ваговій категорії до 85 кг.
Юний українець переміг у ривку з результатом 123 кг та поштовху, зафіксувавши 154 кг. У обох вправ він здобув золоті нагороди.
У двоборстві з сумою 277 кг Мельник також посів 1 місце та у підсумку став чемпіоном Європи.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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