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Важкоатлет Мельник став абсолютним чемпіоном Європи серед юнаків до 15 років

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Важкоатлет Мельник став абсолютним чемпіоном Європи серед юнаків до 15 років
Андрій Мельник тріумфував на континентальній першості у ваговій категорії до 85 кг
фото: іtvmg. com / SPORTmix

Мельник здобув три золоті нагороди Чемпіонату Європи

Юний український важкоатлет Андрій Мельник – абсолютний чемпіон Європи серед юнаків до 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Андрій Мельник тріумфував на континентальній першості у ваговій категорії до 85 кг. 

Юний українець переміг у ривку з результатом 123 кг та поштовху, зафіксувавши 154 кг. У обох вправ він здобув золоті нагороди.

У двоборстві з сумою 277 кг Мельник також посів 1 місце та у підсумку став чемпіоном Європи.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: важка атлетика спорт

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