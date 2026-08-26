Важкоатлет Мельник став абсолютним чемпіоном Європи серед юнаків до 15 років

Андрій Мельник тріумфував на континентальній першості у ваговій категорії до 85 кг

Мельник здобув три золоті нагороди Чемпіонату Європи

Юний український важкоатлет Андрій Мельник – абсолютний чемпіон Європи серед юнаків до 15 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Андрій Мельник тріумфував на континентальній першості у ваговій категорії до 85 кг.

Юний українець переміг у ривку з результатом 123 кг та поштовху, зафіксувавши 154 кг. У обох вправ він здобув золоті нагороди.

У двоборстві з сумою 277 кг Мельник також посів 1 місце та у підсумку став чемпіоном Європи.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.