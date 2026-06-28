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Расселл холоднокровно виграв спекотний Гран-прі Австрії Формули-1

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Расселл холоднокровно виграв спекотний Гран-прі Австрії Формули-1
Джордж Расселл стартував і фінішував першим
фото: EFE

Британський гонщик повернувся на переможний шлях

Пілот стайні «Мерседес» Джордж Расселл тріумфував на трасі в австрійському Шпільберзі в рамках чергового етапу сезону-2026 Формули-1. Про це повідомляє «Главком».

На старті гран-прі британець впевнено втримав першу позицію. Натомість гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон пройшов напарника Шарля Леклера в боротьбі за друге місце. Та нав'язати конкуренцію Расселлу пілоти Скудерії не змогли.

Більше того, поступово італійська команда стала відставати. Зменшилися й очікування тіфозі. Спершу Леклера пройшов Макс Ферстаппен із «Ред Булла» та Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес»). А після першої хвилі пітстопів Ферстаппен обігнав і Гемілтона.

Останній спробував змінити перебіг подій альтернативною стратегією. Та фокус із попереднього етапу не вдався. Гемілтону та, особливо, Леклеру відверто бракувало швидкості, тож вони опустилися в середину пелотону. Досвідчений британець фінішував п'ятим, а його напарник – лише восьмим.

Натомість Расселл так і не дочекався конкуренції з боку суперників і довів етап до логічної перемоги. Компанію на подіумі йому склали Ферстаппен і Антонеллі. Четвертим став пілот «Макларена» Оскар Піастрі. Також в заліковій зоні фінішували Ізак Аджар із «Ред Булла», гонщик «Макларена» Ландо Норріс і пілоти «Рейсінг Буллз» Ліам Лоусон і Арвід Ліндблад.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Австрії

Антонеллі залишився лідером загального заліку. До свого активу він записав 171 очко. Тим часом Расселл повернувся на друге місце (131 пункт).

Третім у списку пілотів іде Гемілтон (125 балів). Чинний чемпіон Норріс – лише шостий (79 очок). «Мерседес» також впевнено почувається нагорі Кубка конструкторів (302 пункти).

Коли наступний етап сезону-2026

Цього разу Формула-1 обійдеться без паузи. Гран-прі Британії відбудеться у наступний вікенд. У прийдешню п'ятницю відбудеться вільна практика та кваліфікації до спринту, а в суботу проведуть сам короткий заїзд і традиційну кваліфікацію.

Основна гонка відбудеться в неділю, 5 липня. Торік етап в Сільверстоуні виграв Норріс. На подіум тоді потрапили Піастрі та ветеран Ніко Гюлькенберг («Заубер»).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Теги: Гран-прі Формула-1 Mercedes

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