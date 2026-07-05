Леклер виграв Гран-прі Британії Формули-1 зі скандальним фінішем

Монегаск оформив першу перемогу в нинішньому сезоні

Пілот «Феррарі» Шарль Леклер тріумфував на автодромі в «Сільверстоуні» на черговому етапі Формули-1. Про це повідомляє «Главком».

На старті гонщик Скудерії разом із напарником Льюїсом Гемілтоном обійшли володаря поулу Андреа Кімі Антонеллі зі стайні «Мерседес». Щоправда, на 11-му колі італійський пілот віддав боржок досвідченому британцю. Ще й виявилося, що Гемілтон припустився фальстарту та отримав штраф на п'ять секунд.

На певний час ситуація в гонці стабілізувалася. Новий спалах активності відбувся після пітстопів. Зокрема, розгорнулася боротьба за третю позицію між Максом Ферстаппеном із «Ред Булла», Джорджем Расселлом («Мерседес») і тим же Гемілтоном.

На 38-му колі британський пілот «Феррарі» обійшов Ферстаппена та став третім. Тим часом Антонеллі на свіжішій гумі почав блискавично наздоганяти Леклера. Та на 42-му колі в італійця виникли технічні проблеми й він відкотився у середину пелотону.

На горизонті завиднівся дубль «Феррарі». Однак, у перебіг подій несподівано втрутився Ферстаппен. Нідерландський пілот за чотири кола до фінішу не впорався з керуванням у повороті, вилетів у гравій та викликав появу автомобіля безпеки.

Провідні пілоти, за винятком Расселла, поїхали в бокси за новими комплектами шин. Як наслідок, гонщик «Мерседеса» опинився між двома «Феррарі». Проте, пелотон зібрався за автомобілем безпеки та чекав на відновлення перегонів. Тож Гемілтон на свіжій гумі повинен був розібратися зі співвітчизником. Утім, із якоїсь причини рестарт не відбувся і гонщики фінішували в зафіксованому порядку.

Після тріо призерів розташувалися Ландо Норріс із «Макларена», пілот «Ред Булла» Ізак Аджар, дует із «Рейсінг Буллз» Ліам Лоусон і Арвід Ліндблад, Габріель Бортолето («Ауді») та два гонщики «Альпін» – Франко Колапінто та П'єр Гаслі. Лідер сезону Антонеллі – лише на 16-й позиції.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Британії

Антонеллі зберіг перше місце в загальному заліку чемпіонату світу. Італієць записав до свого активу 179 очок. Далі розташувалися Расселл (154 очки) та Гемілтон (147). Леклер із перемогою в активі піднявся на четверту сходинку (108 балів), а чинний чемпіон Норріс – лише п'ятий (97).

«Мерседес» іде першим у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня набрала 333 очки. Пілоти «Феррарі» завоювали 255 пунктів. Третій – «Макларен» (179 балів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 візьме паузу на два тижні. Гран-прі Бельгії відбудеться 17-19 липня на трасі «Спа-Франкоршам». Етап відбудеться в класичному форматі – три вільні практики, кваліфікація, гонка.

Торік Гран-прі Бельгії завершився дублем «Макларена». Перемогу відсвяткував австралієць Оскар Піастрі. Компанію йому на подіумі склали Норріс і Леклер.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.