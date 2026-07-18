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«Полісся» посилило склад легіонером з українського клубу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Полісся» посилило склад легіонером з українського клубу
Андрусв Араухо у новому сезоні захищатиме кольори «Полісся»
фото: ФК Полісся

Андрусв Араухо підписав контракт на три роки

Житомирське «Полісся» оголосило про підписання контракту з венесуельським опорним півзахисником «Кривбаса» Андрусвом Араухо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Полісся».

Угода з футболістом розрахована на три роки. У новій команді 23-річний хавбек виступатиме під 22-м номером.

За час професійної кар'єри Араухо провів 114 офіційних матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем і п'ятьма результативними передачами.

У березні 2026 року півзахисник дебютував у складі національної збірної Венесуели. Свій перший матч за головну команду країни він провів у товариській зустрічі проти збірної Тринідаду і Тобаго, відігравши всі 90 хвилин.

«Полісся» вибороло бронзові медалі УПЛ-2025/26. Команда Руслана Ротаня зіграє у кваліфікації Ліги конференцій, де 23 та 30 липня зустрінеться з «Копенгагеном». У першому турі нового сезону УПЛ-2026/27 житомирський клуб зіграє із «Чорноморцем», базова дата гри – 1 серпня.

Нагадаємо, голкіпер Георгій Бущан офіційно став повноцінним гравцем «Полісся». Сторони уклали дворічний контракт. Минулого сезону Бущан виступав за «Полісся» на правах оренди з «Аль-Шабабу».

Наприкінці червня голкіпер достроково розірвав свою угоду із саудівським клубом. У складі «Полісся» Бущан провів у минулому сезоні чотири матчі у чемпіонаті та Кубку України, відігравши «на нуль» у двох із них.

Український воротар є вихованцем київського «Динамо», за яке виступав протягом 16 років. У складі столичного клубу він провів 201 матч, у 80 з яких залишив свої ворота недоторканими. Разом із «біло-синіми» Бущан ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни та тричі – Суперкубок.

Також голкіпер пройшов усі вікові збірні України, починаючи з команди U-16. За національну команду Бущан зіграв 18 матчів і був учасником Чемпіонатів Європи 2020 та 2024 років.

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Теги: ФК «Полісся» ФК «Кривбас» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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