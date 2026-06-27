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«Полісся» посилилось гравцем збірної Кабо-Верде

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Полісся» посилилось гравцем збірної Кабо-Верде
Леандро Андраде гратиме за «Полісся» під номером 11
фото: ФК Полісся

Леандро Андраде уклав контракт на три сезони

«Полісся» підписало контракт із кабо-вердійським вінгером Леандро Андраде. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу житомирського клубу.

Футболіст перейшов в житомирський клуб із азербайджанського «Карабаха» на правах повноцінного трансферу. Контракт з 26-річним Андраде, який також має громадянство Португалії, розрахований до кінця червня 2029 року. Півзахисник виступатиме під номером 11.

За роки у складі «Карабаха» вінгер провів 213 матчів, у яких відзначився 60 голами та 61 результативною передачею. Хавбек також має єврокубковий досвід виступів у групових раундах та стадіях плейоф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Окрім цього, з 2022 року Андраде викликався до національної збірної Кабо-Верде, у складі якої відіграв 7 матчів та був учасником Кубка африканських націй.

«Полісся» вибороло бронзові медалі УПЛ-2025/26. Команда Руслана Ротаня зіграє у кваліфікації Ліги конференцій, де 23 та 30 липня зустрінеться з Копенгагеном. У першому турі нового сезону УПЛ-2026/27 «Полісся» зустрінеться з «Чорноморцем», базова дата гри – 1 серпня.

Нагадаємо, раніше «Полісся» викупило у «Динамо» контракт вінгера Максима Брагару. 

Контракт між сторонами розрахований до літа 2029 року. У минулому сезоні Брагару виступав за «вовків» на правах оренди з «Динамо». Він зіграв у 26 матчах та оформив вісім результативних дій (4+4). Портал Trasnsfermarkt оцінює 23-річного гравця в 1,5 млн євро.

Брагару перейшов до «Динамо» влітку 2024 року з одеського «Чорноморця». У складі «біло-синіх» хавбек провів у всіх турнірах 27 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Разом із «Динамо» Брагару виграв золоті медалі чемпіонату України у сезоні 2024/2025.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полісся»

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