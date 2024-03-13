У Курській області РФ оголошено ракетну небезпеку, влада звернулася до містян

На вулицях обласного центру прозвучала сирена

Сьогодні, 13 березня, влада Курської області РФ повідомила про ракетну небезпеку. На вулицях обласного центру прозвучала сирена. Про це повідомив губернатор області Роман Старовойт.

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«Курськ і Курський район: ракетна небезпека! Якщо ви перебуваєте вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: у коридорі, ванній, коморі. Якщо ви перебуваєте на вулиці – зайдіть у найближчу будівлю або відповідне укриття», – написав Старовойт у соцмережах.

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації. Російські добровольці наголосили, що «путінські вбивці» завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між будинками, школами дітей та держустановами Білгорода.

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Аби уникнути жертв серед цивільного населення, добровольці закликали всіх жителів Білогорода негайно покинути місто, а місцевій владі організувати евакуацію з міст Курщини та Білгородщини.

Нагадаємо, після вчорашнього прориву кордону РФ російськими добровольцями, легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

Добровольці зазначили, що ведуть бій у Тьоткіно, вулиці сильно прострелюються. Вони готуються звільняти місцевих жителів. «Ми живі, ми втомилися, але ми з вами. Разом ми сила», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.