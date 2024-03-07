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Нові санкції проти Росії посилять конкуренцію США та Європи за один метал – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нові санкції проти Росії посилять конкуренцію США та Європи за один метал – Reuters
І США, і Європі незабаром доведеться шукати нових постачальників алюмінію
фото із відкритих джерел

ЄС незабаром може ввести новий пакет санкцій проти Росії, до якого може увійти заборона на імпорт алюмінію

У США та їхніх союзників залишається дедалі менше варіантів експортних санкцій, почалось активне обговорення обмеження щодо ввезення російського алюмінію. Втім, у цьому випадку європейським та американським компаніям доведеться агресивно конкурувати за близькосхідний алюміній, якщо Євросоюз запровадить санкції на постачання російського металу. Про це пише Reuters.

Джерела агентства повідомили, що ЄС незабаром запропонує новий пакет санкцій проти Росії, до якого може увійти заборона на імпорт алюмінію.

Агентство порівнює можливу ситуацію із санкціями проти «Русал» (російська алюмінієва компанія, один з найбільших у світі виробників так званого первинного алюмінію. Керівником компанії був мільярдер Олег Дерипаска, який потрапив під санкції США у 2018 році  – «Главком»), запровадженими у 2018 році, які тоді спровокували різке зростання цін на метал. Санкції  проти російського металу спровокували кризу, внаслідок якої алюміній на Лондонській біржі металів (LME) підскочив на 35% за кілька днів до семирічного максимуму.

Замінити Росію на ринку ЄС, чиї постачання до Європи оцінюються приблизно в 500 тис. тонн (8% від загального обсягу), зможуть лише країни Близького Сходу чи США. Однак, як зазначає агентство, за цей метал вестиметься агресивна боротьба із самими Сполученими Штатами.

Європейські та американські покупці агресивно конкуруватимуть за близькосхідний алюміній, якщо Європейський Союз заборонить російський метал у найближчі місяці. Як пише Reuters, гонитва за алюмінієм із країн Близького Сходу, включаючи Об’єднані Арабські Емірати та Бахрейн, підживить інфляцію для західних компаній у транспортній, пакувальній та будівельній галузях, які вже мають високі витрати на сировину та заробітну плату.

ЄС місяцями обговорював санкції, які б заборонили російський алюміній. Жодних нових санкцій щодо алюмінію не було включено в його останній пакет, присвячений другій річниці вторгнення Росії в Україну, але блок, як очікується, незабаром запропонує інший пакет із новими заборонами на імпорт, повідомили джерела.

Алюміній є ключовим інгредієнтом для електромобілів. Він значно легший за сталь, і тепер його частіше використовують  у широкому асортименті деталей для електромобілів.

За даними Міжнародного інституту алюмінію, близькосхідні виробники відповідальні за 6,2 мільйона метричних тонн або майже 9% світових поставок минулого року. Приблизно два мільйони з них було відправлено до Європи та Сполучених Штатів.

Втрата російського металу залишить Європу дефіцитом близько 500 тис тонн, частина з яких може бути компенсована відновленням незадіяних потужностей у регіоні. Але не всі.

«Постачальники з Близького Сходу не зможуть швидко повністю компенсувати дефіцит Європи»,  – сказав Дмитро Серес з американського трейдера алюмінію PerenniAL.

Як зазначає Reuters, імпорт алюмінію в ЄС з Близького Сходу склав майже 1,2 мільйона тонн або 18,8% від загального обсягу минулого року, тоді як США імпортували понад 800 тис тонн або 19,3%.

Однак, хоча імпорт російського алюмінію в ЄС скоротився, він все ще значний. За даними TDM, імпорт російського алюмінію в ЄС склав 512,1 тис тонни в 2023 році, або 8% від загального обсягу з 12% в 2022 році і 19% в 2018 році.

«Санкції ЄС щодо російського алюмінію означатимуть підвищення премій у Європі. Тоді премії США також повинні будуть зрости, щоб залишатися конкурентоспроможними», – зазначив аналітик BNP Paribas Девід Вілсон. Він додав, що європейські ціни на цей важливий метал уже вищі, адже витрати на доставку металу з Близького Сходу та інших азіатських країн зросли через напади хуситів на судна Червоному морі.

До слова, Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Федеральний реєстр США.Повітряно-космічні сили Російської Федерації; ПВК «Вагнер»; росіянин Павло Шевелін; компанія «Елтехнорд» із Санкт-Петербурга, тощо.
Сполучені Штати звинуватили зазначених осіб у порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.

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Теги: обмеження Європейський союз реєстр гонитва імпорт санкції

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