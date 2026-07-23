«Динамо» – ПАОК: де дивитися гру кваліфікації Ліги Європи

«Динамо» продовжує вести боротьбу за місце в основній сітці Ліги Європи

Сьогодні, 23 липня 2026 року, київське «Динамо» зіграє формально домашній матч з ПАОКом у рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Динамо» – ПАОК

Гра «Динамо» – ПАОК пройде на «Арені Люблін».

У прямому ефірі протистояння транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:00 за київським часом.

Передматчевий стан команд

«Динамо» нелегко здолало попередній кваліфікаційний раунд. «Біло-сині» двічі розписали нічиї з «Універсітатею» з румунського Клужа-Напоки (0:0, 0:0). Володар Кубка України зумів дотиснути віцечемпіона Румунії у серії пенальті (4:2). Вінгер Ярмоленко, півзахисник Бражко, форвард Пономаренко та хавбек Лонвейк впевнено реалізували одинадцятиметрові. А голкіпер Нещерет парирував один із ударів.

Натомість ПАОК лише розпочинатиме новий сезон. На цей момент команда Алессіо Ліші зіграла чотири контрольні поєдинки. «Двоголові орли Півночі» здобули перемоги над бельгійськими «Бевереном» (4:1) та «Вестерло» (4:0), АЕКом із кіпрської Ларнаки (3:2). Також ПАОК поступився «Твенте» з нідерландського Енсхеде (2:3). Найкращі бомбардири македонців у міжсезоння – півзахисники Зафейріс і Камара, а також нападник Єремеєфф (по два м'ячі).

Нагадаємо, голкіпер київського «Динамо» Руслан Нещерет прокоментував перемогу над «Університатею Клуж» в серії пенальті та вихід до наступної стадії кваліфікації Ліги Європи.

На думку воротаря, його команда мала перемагати румунську команду в обох зустрічах. Окрім цього Нещерет зізнався, що мав підказки від тренерів, які допомогли йому у серії пенальті.

«Я вважаю, що ми мали перемагати в кожному з матчів. Володіли перевагою, переважали суперника за всіма показниками, але футбол не завжди справедливий – доводиться іноді страждати: грати 0:0 упродовж 120 хвилин, судоми були у хлопців, доводити до серії пенальті. Але ті шпаргалки, які нам були підготовлені тренерами по воротарях, спрацювали.

Ми мали реалізовувати свої напівмоменти. Нам усе ж таки вдалося забити два м’ячі, але в тих епізодах були зафіксовані офсайди… Я вважаю, що ми повністю переважали суперника, і ця перемога закономірна», – сказав Нещерет.