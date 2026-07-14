Володар «Золотого м'яча-2018» близький до нового контракту замість завершення кар'єри

Ветеран передумав вішати бутси на цвях цього літа

Експівзахисник збірної Хорватії Лука Модріч готовий продовжити виступи за італійський «Мілан». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Джанлуку Ді Марціо.

Балканець 1 липня став вільним агентом. Раніше в планах досвідченого хавбека було завершення професіональних виступів після Чемпіонату світу 2026. Однак, тепер він зібрався відіграти ще один сезон.

Якщо Модріч підпише новий однорічний контракт із «Міланом», то приєднається до «россонері» під час передсезонного турне. Наприкінці липня італійський гранд вирушить до Австралії. Там команда Рубена Аморіма матиме кілька спарингів.

У минулому сезоні Модріч провів 37 матчів у всіх турнірах за «Мілан». До свого активу він записав два голи та три результативні передачі. Раніше хорват виступав за мадридський «Реал», лондонський «Тоттенгем» і колективи на батьківщині.

До слова, раніше «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.