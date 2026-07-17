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Нещерет зізнався, що допомогло «Динамо» виграти серію пенальті у кваліфікації Ліги Європи

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Нещерет зізнався, що допомогло «Динамо» виграти серію пенальті у кваліфікації Ліги Європи
Руслан Нещерет: Шпаргалки, які були підготовлені тренерами, спрацювали
фото: ФК Динамо

Кияни перемогли в серії 11-метрових – 4:2

Голкіпер київського «Динамо» Руслан Нещерет прокоментував перемогу над «Університатею Клуж» в серії пенальті та вихід до наступної стадії кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Динамо».

На думку воротаря, його команда мала перемагати румунську команду в обох зустрічах. Окрім цього Нещерет зізнався, що мав підказки від тренерів, які допомогли йому у серії пенальті.

«Я вважаю, що ми мали перемагати в кожному з матчів. Володіли перевагою, переважали суперника за всіма показниками, але футбол не завжди справедливий – доводиться іноді страждати: грати 0:0 упродовж 120 хвилин, судоми були у хлопців, доводити до серії пенальті. Але ті шпаргалки, які нам були підготовлені тренерами по воротарях, спрацювали.

Ми мали реалізовувати свої напівмоменти. Нам усе ж таки вдалося забити два м’ячі, але в тих епізодах були зафіксовані офсайди… Я вважаю, що ми повністю переважали суперника, і ця перемога закономірна», – сказав Нещерет.

Нагадаємо, Україна піднялася на 21-ше місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками першого єврокубкового тижня сезону 2026/27. Сталося це після того, як «Динамо» пройшло «Університатю Клуж» у серії пенальті після двох нічиїх 0:0 у основний час. До таблиці коефіцієнтів це додало Україні по 0.125 бала за кожен із двох матчів.

Загальний показник України за п'ятирічний цикл зріс до 23.462 очок. Це дозволило випередити Австрію та вийти на 21-ше місце, хоча жоден із чотирьох австрійських клубів ще не розпочинав виступи на євроарені.

Загальний доробок України за новий сезон вже становить 1.750 бала, з яких півтора бала приніс «Шахтар» із кваліфікацією до основної частини Ліги чемпіонів.

Теги: Руслан Нещерет Ліга Європи ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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