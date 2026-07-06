Півзахисник збірної Іспанії покинув лазарет перед 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Ніко Вільямс узяв участь в тренувальній сесії зі всіма

Один із лідерів часів переможного Євро-2024 повернувся до обойми Луїса де ла Фуенте

Вінгер національної команди Іспанії Ніко Вільямс відновився після травми перед матчем проти збірної Португалії на Чемпіонаті світу (ЧС) 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Напередодні лідер «Атлетіка» з Більбао займався у загальній групі «Фурії Рохи». Також відновили повноцінні тренування флангові виконавці Єррі Піно та Віктор Муньйос. Тріо повинне потрапити в заявку на 1/8 фіналу ЧС-2026.

Вільямс підійшов до Кубка світу в неоптимальній формі. Він провів лише по кілька хвилин у трьох поєдинках групового етапу Мундіалю-2026. Результативними діями вінгер не відзначився.

Лівий фланг атаки іспанської збірної на Чемпіонаті світу закрив Алекс Баена. Вінгер мадридського «Атлетіко» зіграв три матчі. До свого активу він записав один гол і один асист.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.