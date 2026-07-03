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Іспанія на класі переграла Австрію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Іспанія на класі переграла Австрію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Піренейці виявилися вищими за Das Team
фото: EFE

«Фурія Роха» впевнено здолала перший раунд плейоф турніру

Збірна Іспанії розгромила національну команду Австрії (3:0) в 1/16 фіналу Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Іспанія досі залишається без пропущених м'ячів. На старті групового етапу «Фурія Роха» несподівано втратила очки зі збірною Кабо-Верде (0:0). Та далі команда де ла Фуенте розгромила Саудівську Аравію (4:0). Голами відзначилися нападник Ямаль та форвард Оярсабаль (двічі). Ще один м'яч – автогол оборонця аравійців Тамбакті. У фінальному турі піренейці здолали збірну Уругваю (1:0). Хавбек Баена оформив єдиний гол.

Команда Ральфа Рангніка розпочала турнір із перемоги над Йорданією (3:1). Між забитими м'ячами півзахисника Шміда та форварда Арнаутовіча стався автогол оборонця суперників Аль-Араба. Далі збірна Австрії зазнала поразки від Аргентини (0:2). А в останньому турі Das Team розписала підозріло вигідну обом командам нічию зі збірною Алжиру (3:3). Голи до свого активу записали той же Арнаутовіч, хавбек Забітцер і нападник Калайджіч.

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Перебіг подій

Підопічні Луїса де ла Фуенте прогнозовано взяли м'яч під контроль зі старту. Уже в дебюті Ямаль розім'яв кіпера низовим ударом. Утім, австрійська збірна доволі швидко вгамувала запал піренейців.

Новий спалах активності стався після водопою. Александер Шлагер спершу парирував постріл Ямаля з гострого кута, а потім зреагував на удар у дальній від Оярсабаля. Та на 36-й хвилині останній з центру штрафного холоднокровно замкнув простріл Кукурельї.

Подвоїти перевагу Іспанія могла перед і безпосередньо після перерви. Ямаль двічі не зміг переграти Шлагера, а після спроби Баени м'яч поцілив у поперечину. Згодом воротар узяв удар Оярсабаля. А Родрі з рикошетом пробив повз стійку.

Збірна Австрії відповіла аж на 61-й хвилині моментом Калайджіча. Проте, нападник головою пробив над рамкою. Зате своєю нагодою скористався Порро, який замкнув навіс Баени та подвоїв перевагу «Фурії Рохи».

У фінальні хвилини іспанська збірна могла зробити рахунок розгромним. Однак, Торрес після кутового відправив м'яч над поперечиною. Зате після удару Ямаля м'яч із лінії воріт виніс Алаба. Та на передостанній хвилині основного часу Кукурелья класною передачею вивів Оярсабаля на рандеву з кіпером – 3:0 у підсумку.

Cup tree provided by Sofascore

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Іспанія – Австрія – 3:0

  • Голи: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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