«Це ганьба». Форвард збірної Іспанії розніс організаторів Чемпіонату світу

Фіналіст змагань обурився через цінову політику на турнірі

Нападник національної команди Іспанії Борха Іглесіас публічно розкритикував вартість квитків на фінал Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на COPE.

Форвард «Сельти» з іспанського Віго опублікував допис в Instagram зі скріншотами цін на перепустки. Найдорожчі місця на фінал Мундіалю-2026 коштують від дев'яти до 50 тисяч євро. «Це ганьба», – лаконічно написав Іглесіас.

Іспанець на цьогорічному Кубку світу став глибоким резервістом. Він вийшов із лави запасних лише в 1/8 фіналу проти збірної Португалії (1:0). Щоправда, провів на полі Іглесіас одну хвилину.

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі залишився один поєдинок. Напередодні збірна Франції поступилася Англії (4:6) у матчі за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. Тим часом Франція розіграє бронзові нагороди зі збірною Англії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.