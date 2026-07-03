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Роналду вперше в кар'єрі забив гол у плейоф чемпіонатів світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Роналду вперше в кар'єрі забив гол у плейоф чемпіонатів світу
Португалія Роналду здолала Хорватію та вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Роналду забив гол у ворота Хорватії у грі 1/16 фіналу мундіалю

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше у кар'єрі відзначився забитим м'ячем у грі плейоф чемпіонатів світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Роналду забив гол у ворота Хорватії у грі 1/16 фіналу мундіалю.

Португальцю вдалося відзначитися на 68-й хвилині матчу. Рахунок після реалізованого ним пенальті став 1:1.

До цього Роналду взяв участь у восьми зустрічах плейоф на світових першостях та завершив їх без результативних дій.

У підсумку, Португалія здолала Хорватію та вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Cup tree provided by Sofascore

Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Теги: ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду

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