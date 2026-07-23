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Найкращий футболіст Чемпіонату світу 2026 перенесе операцію на спині

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Найкращий футболіст Чемпіонату світу 2026 перенесе операцію на спині
У складі збірної Іспанії Родрі виграв Чемпіонат світу (2026), Європи (2024) та Лігу націй (2023)
фото: Getty Images

Терміни повернення Родрі на поле наразі невідомі

Півзахисник збірної Іспанії з футболу та англійського «Манчестер Сіті» Родрі перенесе операцію на спині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Зазначається, що терміни повернення на поле Родрі, який був визнаний найкращим гравцем мундіалю 2026, наразі невідомі.

30-річний Родрі є чотириразовим чемпіоном Англії, триразовим володарем Кубка ліги, дворазовим – Кубка Англії та Суперкубка УЄФА, перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку Англії та клубному чемпіонаті світу.

У складі збірної Іспанії він виграв Чемпіонат світу (2026), Європи (2024) та Лігу націй (2023).

У 2024 році Родрі отримав «Золотий м'яч».

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

Теги: Родрі НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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