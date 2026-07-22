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Ямаль мимоволі зробив шалено популярним бренд німецької нижньої білизни

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ямаль мимоволі зробив шалено популярним бренд німецької нижньої білизни
Ямаль задирав футболку: після цього вболівальники змогли побачити логотип на його нижній білизні
фото: Getty Images

Після гри в Іспанія – Аргентина в онлайн-магазині бренду 6PM почався справжній бум

Попит на нижню білизну маленького німецького бренду 6PM шалено зріс завдяки футболістові збірної Іспанії Ламіну Ямалю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Під час святкування перемоги у фіналі Чемпіонату світу над збірною Аргентини Ямаль кілька разів задирав футболку, після чого вболівальники змогли побачити логотип на його нижній білизні.

Після гри в онлайн-магазині 6PM почався справжній бум: партія трусів-боксерів вартістю 30 євро за комплект була миттєво розпродана.

«Ні, ми не стверджуємо, що в них ти точніше б'єш по воротах, але вітаємо тебе з перемогою на чемпіонаті світу 2026 року у складі «Фурії рохи», – написала компанія 6PM після перемоги Іспанії та опублікувала у соцмережах фотографії Ямаля.

Завдяки Ямалю бренд 6PM отримав неочікувану світову славу
Завдяки Ямалю бренд 6PM отримав неочікувану світову славу
фото: Getty Images

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026 Ламін Ямаль

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