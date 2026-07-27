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«Інтер» і «Ювентус» позмагаються за бронзового призера Чемпіонату світу – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Інтер» і «Ювентус» позмагаються за бронзового призера Чемпіонату світу – інсайдер
На Джона Стоунза виник серйозний попит у Серії A
фото: LaPresse

Італійські гранди полюють на досвідченого центрбека

Міланський «Інтер» і туринський «Ювентус» ведуть боротьбу за оборонця збірної Англії Джона Стоунза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Нерадзуррі» запропонували англійцю контракт на два роки. У вихідні з представниками центрбека контактував і «Юве». Водночас Стоунз отримав і пропозиції з чемпіонату Англії.

Оборонець 1 липня став вільним агентом. Раніше він протягом десяти років захищав кольори англійського «Манчестер Сіті». У лавах «містян» Стоунз виграв 16 трофеїв, зокрема шість разів тріумфував у Прем'єр-лізі та переміг у Лізі чемпіонів 2022/23.

На Чемпіонаті світу 2026 центрбек належав до основної обойми збірної Англії. На турнірі Стоунз провів п'ять поєдинків. Зокрема, двічі оборонець вийшов у стартовому складі команди Томаса Тухеля.

До слова, раніше «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: Джон Стоунс ФК Інтер (Мілан) ФК Ювентус Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

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