«Динамо» – «Карабах». Прогноз і анонс на матч кваліфікації Ліги конференцій

Володимир Бражко забив один м'яч у цьому сезоні

Столичний гранд розпочне виступи в третьому за рангом єврокубку

Сьогодні, 6 серпня 2026 року, київське «Динамо» на стадіоні «Арена Люблін» у польському Любліні зустрінеться з азербайджанським «Карабахом» у рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Карабах»

Шанси вітчизняного гранда на 13:15 6 серпня виглядають привабливішими, переконані фахівці GGBET. Потенційна звитяга команди Ігоря Костюка оцінена коефіцієнтом 2,12. Тим часом на ймовірну перемогу «скакунів» закладено кеф 3,46. На нічию в основний час виставлено бал 3,49. Протилежна ситуація з проходом у плейоф кваліфікації турніру. На путівку для «Динамо» запропоновано коефіцієнт 1,93. Натомість на місце в наступному раунді для «Карабаху» закладено бал 1,87. Зате на тотал менше 1,5 виставлено кеф 3,36.

Передматчевий стан команд

«Біло-сині» розпочали єврокубковий шлях із кваліфікації Ліги Європи. Там підопічні Костюка після двох нічиїх (0:0, 0:0) вибили «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки в серії одинадцятиметрових (4:2). А от у другому раунді кваліфікації «Динамо» двічі поступилося ПАОКу з грецьких Салонік (2:3, 0:2). У першому поєдинку голи до свого активу півзахисники Бражко та Лонвейк.

Тим же шляхом пішов азербайджанський гранд. Спершу «Карабах» пройшов ісландський «Вестрі». Домашню перемогу (3:0) забезпечили нападники Саво, Зубір і Сефас. Натомість звитягу на виїзді (3:0) оформили вінгер Муаддіб, хавбек Бікальйо та той же Саво. А от у другому раунді кваліфікації Ліги Європи «скакуни» вилетіли від софійського ЦСКА. Обидва поєдинки завершилися миром (0:0, 0:0), а в післяматчевій лотереї вправнішими були болгарські «армійці» (5:4).

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Історія очних зустрічей

«Біло-сині» на європейській арені з представниками Азербайджану досі не перетиналися. Влітку 2018 року «Динамо» зіграли спаринг проти «Карабаху». Мінімальну перемогу (1:0) столичному гранду приніс вінгер Циганков.

Натомість «скакуни» втретє зустрінуться з українським колективом у єврокубках. На груповому етапі Ліги Європи 2014/15 «Карабах» обмінявся виїзними перемогами з «Дніпром» (1:0, 1:2). Тенденція продовжилася в сезоні 2018/19. Цього разу розмін відбувся з полтавською «Ворсклою» (0:1, 1:0).

Де дивитися матч «Динамо» – «Карабах»

У прямому ефірі протистояння транслюватимуть медіасервіс «Київстар ТБ» і телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 20:00 за київським часом.