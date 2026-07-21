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Хавбек збірної Іспанії Вільямс присвятив мамі перемогу на мундіалі та віддав їй свою медаль

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Хавбек збірної Іспанії Вільямс присвятив мамі перемогу на мундіалі та віддав їй свою медаль
Ніко Вільямс віддає чемпіонську медаль своїй мамі

Ніко Вільямс: Я бігаю швидко, але не так швидко, як мама

Півзахисник збірної Іспанії з футболу Ніко Вільямс присвятив мамі перемогу на Чемпіонаті світу 2026 та віддав їй свою золоту медаль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Vanguardia

Вільямс вийшов на поле на 106-й хвилині та віддав гольову передачу на Феррана Торреса, який забив вирішальний гол. Після матчу футболіст підійшов до мами Марії Артур, яка перебувала на трибунах, та віддав їй свою медаль.

«Я бігаю швидко, але не так швидко, як мама. Вона уникла смерті і перетнула Сахару на шляху з Гани до Іспанії. Я віддав їй свою медаль, тому що вона заслуговує на неї більше», – сказав Вільямс.

Нагадаємо, що Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.

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Теги: мама НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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