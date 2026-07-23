«Полісся» зіграло з «Копенгагеном» внічию у шаленому матчі кваліфікації Ліги конференцій

Житомирський клуб проявив характер і жагу до перемоги

«Полісся» відігралося у матчі проти «Копенгагена», вирвавши результативну нічию 3:3 у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій 2026/2027. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

«Полісся» розпочало матч проти «Копенгагена» з пропущеного голу Роберта, який бездоганним пострілом у дальню «дев'ятку» відкрив рахунок. Але команда Руслана Ротаня швидко оговталася й відповіла не лише забитим м'ячем, а й якісною грою. Після подачі Андраде Назаренко скинув м'яч на Краснопіра, який головою відновив рівновагу. Надалі саме житомиряни частіше створювали гострі моменти. Наприклад, Андрієвський двічі був близьким до гола, Сарапій небезпечно пробивав здалеку, Федір не використав кілька перспективних нагод, а Краснопір ще раз змусив Руннарссона вступити у гру.

Перевага «Полісся» все ж конвертувалася у позитивну різницю на табло перед перервою, коли Андрієвський своєчасно відкрився за спинами захисників і віддав передачу на Федора, який холоднокровно переграв голкіпера та зробив рахунок 2:1.

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Після відпочинку данський клуб значно додав у швидкості та тиску, змусивши господарів більше працювати без м'яча. Бущану довелося кілька разів рятувати свою команду після ударів Роберта та інших футболістів «Копенгагена», однак на 54-й хвилині гості все ж зрівняли рахунок. Тоді Роберт отримав забагато простору біля штрафного майданчика й скористався своїм шансом.

Попри це, Полісся не втратило ініціативу остаточно й продовжувало відповідати небезпечними випадами. Найкращий шанс повернути перевагу виник після красивої комбінації за участю Андраде та Назаренка, коли Федір із близької відстані якимось дивом не зміг переправити м'яч у сітку. Згодом чудову нагоду мав Томандзото, трохи згодом поруч зі стійкою пробив Брагару, а Велетень активно загострював гру після виходу на заміну.

Переломним моментом у зустрічі, здавалося б, міг стати епізод під завершення основного часу. Після швидко розіграного вкидання з-за бокової лінії футболісти «Копенгагена» у кілька передач вивели Мадсена на ударну позицію, і той точним ударом під стійку оформив третій для гостей гол. Однак житомиряни були проти такого сценарію, і змогли зрівняти рахунок зусиллями Філіппова, який не лишив шансів голкіперу своїм ударом низом. У підсумку все вирішиться у столиці Данії, адже перший матч завершився підсумковим рахунком 3:3.

Ліга конференцій УЄФА 2026/2027. Другий раунд кваліфікації

Полісся – Копенгаген 3:3 (2:1)

Голи: Краснопір (6), Федор (36), Філіппов (88) – Роберт (4, 55), Мадсен (83)

Нагадаємо, що данські фанати вивісили банер на підтримку України в матчі «Полісся» у Лізі конференцій.