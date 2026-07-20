Перше в історії чемпіонатів світу музичне шоу по перерві: фоторепортаж події

Шакіра знову виконала свій хіт Dai Dai, який став гімном турніру

Ділимося моментами яскравих виступів світових зірок

Фінал Чемпіонату світу 2026 між Іспанією та Аргентиною запам'ятався не лише футболом, а й безпрецедентним за масштабами гафтайм-шоу, яке зібрало на одній сцені світових музичних суперзірок і стало найдовшою перервою в історії мундіалів. Про це повідомляє «Главком».

Головними зірками історичного гафтайм-шоу фіналу Чемпіонату світу 2026 стали Мадонна, BTS, Шакіра та Джастін Бібер. Саме вони виступили під час 27-хвилинної перерви між таймами. ФІФА вперше зробила ставку на формат, який нагадував шоу Супербоулу, перетворивши футбольний фінал на масштабний музичний фестиваль.

ФІФА запозичила ідею Супербоулу для фіналу Чемпіонату світу 2026 фото: Getty Images

Відкрила виступ легендарна американська попзірка Мадонна, яка ефектно з'явилася просто з-під трибун стадіону на автомобілі та виконала один зі своїх найвідоміших хітів під назвою Music. Під час номера поруч із нею на сцені з'явилися дві легенди бразильського футболу – Роналдо та Роналдіньо.

Мадонна вийшла на стадіон разом з Роналдо та Роналдіньо фото: Getty Images

Наступним на сцену вийшов Джастін Бібер. Канадський співак виконав свій номер із гітарою, а його виступ супроводжували масштабні світлові ефекти та десятки танцівників.

Джастін Бібер виконав свою вірусну пісню Everything Hallelujah фото: Getty Images

Особливу увагу публіки привернуло повернення на одну сцену Шакіри та нігерійського музиканта Burna Boy. Артисти вже виступали разом на церемонії відкриття турніру в Мехіко, а у фіналі знову об'єдналися задля виконання гімну Чемпіонату світу 2026 Dai Dai, викликавши бурхливу реакцію трибун.

Шакіра вже втретє стала голосом Чемпіонату світу фото: Getty Images

Однією з найочікуваніших частин шоу став виступ південнокорейського гурту BTS. Колектив нещодавно возз'єднався після трирічної перерви, пов'язаної з проходженням усіма учасниками обов'язкової військової служби в Південній Кореї. Їхній номер став одним із найгучніших за реакцією вболівальників.

BTS виступили у перерві Чемпіонату світу з хітом Dynamite, який має понад 2 млрд переглядів на Youtube фото: Getty Images

Фінал музичної програми супроводжувався масштабним піротехнічним шоу. Над ареною спалахнули сотні феєрверків, а сцена в центрі поля перетворилася на яскраву кольорову інсталяцію, що завершила перше гафтайм-шоу в історії Чемпіонатів світу.

Нагадаємо, що ще одним нововведенням турніру стало те, що переможці Чемпіонату світу з футболу вперше отримають спеціальні персні.