Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Перше в історії чемпіонатів світу музичне шоу по перерві: фоторепортаж події

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Перше в історії чемпіонатів світу музичне шоу по перерві: фоторепортаж події
Шакіра знову виконала свій хіт Dai Dai, який став гімном турніру
фото: Getty Images

Ділимося моментами яскравих виступів світових зірок 

Фінал Чемпіонату світу 2026 між Іспанією та Аргентиною запам'ятався не лише футболом, а й безпрецедентним за масштабами гафтайм-шоу, яке зібрало на одній сцені світових музичних суперзірок і стало найдовшою перервою в історії мундіалів. Про це повідомляє «Главком».

Головними зірками історичного гафтайм-шоу фіналу Чемпіонату світу 2026 стали Мадонна, BTS, Шакіра та Джастін Бібер. Саме вони виступили під час 27-хвилинної перерви між таймами. ФІФА вперше зробила ставку на формат, який нагадував шоу Супербоулу, перетворивши футбольний фінал на масштабний музичний фестиваль.

ФІФА запозичила ідею Супербоулу для фіналу Чемпіонату світу 2026
ФІФА запозичила ідею Супербоулу для фіналу Чемпіонату світу 2026
фото: Getty Images

Відкрила виступ легендарна американська попзірка Мадонна, яка ефектно з'явилася просто з-під трибун стадіону на автомобілі та виконала один зі своїх найвідоміших хітів під назвою Music. Під час номера поруч із нею на сцені з'явилися дві легенди бразильського футболу – Роналдо та Роналдіньо.

Мадонна вийшла на стадіон разом з Роналдо та Роналдіньо
Мадонна вийшла на стадіон разом з Роналдо та Роналдіньо
фото: Getty Images

Наступним на сцену вийшов Джастін Бібер. Канадський співак виконав свій номер із гітарою, а його виступ супроводжували масштабні світлові ефекти та десятки танцівників.

Джастін Бібер виконав свою вірусну пісню Everything Hallelujah
Джастін Бібер виконав свою вірусну пісню Everything Hallelujah
фото: Getty Images

Особливу увагу публіки привернуло повернення на одну сцену Шакіри та нігерійського музиканта Burna Boy. Артисти вже виступали разом на церемонії відкриття турніру в Мехіко, а у фіналі знову об'єдналися задля виконання гімну Чемпіонату світу 2026 Dai Dai, викликавши бурхливу реакцію трибун.

Шакіра вже втретє стала голосом Чемпіонату світу
Шакіра вже втретє стала голосом Чемпіонату світу
фото: Getty Images

Однією з найочікуваніших частин шоу став виступ південнокорейського гурту BTS. Колектив нещодавно возз'єднався після трирічної перерви, пов'язаної з проходженням усіма учасниками обов'язкової військової служби в Південній Кореї. Їхній номер став одним із найгучніших за реакцією вболівальників.

BTS виступили у перерві Чемпіонату світу з хітом Dynamite, який має понад 2 млрд переглядів на Youtube
BTS виступили у перерві Чемпіонату світу з хітом Dynamite, який має понад 2 млрд переглядів на Youtube
фото: Getty Images

Фінал музичної програми супроводжувався масштабним піротехнічним шоу. Над ареною спалахнули сотні феєрверків, а сцена в центрі поля перетворилася на яскраву кольорову інсталяцію, що завершила перше гафтайм-шоу в історії Чемпіонатів світу.

Нагадаємо, що ще одним нововведенням турніру стало те, що переможці Чемпіонату світу з футболу вперше отримають спеціальні персні

Теги: співак Роналдо Мадонна Шакіра НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Ярмоленко в матчі кваліфікації Ліги Європи проти «Університаті Клуж»
«Динамо» вперше за багато років не пропустило на виїзді у Лізі Європи
17 липня, 15:36
Артем Бесєдін був провідним форвардом київського «Динамо»
Колишній нападник «Динамо» і збірної України несподівано завершив кар'єру в 30 років
11 липня, 19:30
Джерело: в УЄФА є готовність заблокувати повернення російських команд
ЗМІ повідомили позицію УЄФА щодо допуску команд з Росії на міжнародні турніри
8 липня, 22:03
Іспанія та Португалія не порадували вболівальників результативною грою
Іспанія та Португалія визначили ще одного учасника 1/4 фіналу Чемпіонату світу
7 липня, 00:03
Гравці Сенегалу забили п’ять голів у ворота збірної Іраку
Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу
27 червня, 14:52
Нападник збірної Швеції Віктор Йокерес допоміг своїй команді пробитися до плейоф ЧС-2026
Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи F
26 червня, 04:51
Мохамед Салах матиме нагоду багато заробити
Віцечемпіон Саудівської Аравії підготував суперконтракт для Салаха – ЗМІ
25 червня, 22:22
Уболівальники на трибунах стадіону в Філадельфії чекають на поновлення матчу Франція – Ірак
Чемпіонат світу 2026: поле під час матчу Франція – Ірак пішло під воду (фоторепортаж)
23 червня, 11:15
Кіліан Мбаппе змушений слідкувати за прогнозом погоди
Матч збірної Франції на Чемпіонаті світу опинився під загрозою зриву
22 червня, 12:48

Новини

Емоції чемпіонів. Як Іспанія святкувала перемогу на Чемпіонаті світу 2026
Емоції чемпіонів. Як Іспанія святкувала перемогу на Чемпіонаті світу 2026
Перше в історії чемпіонатів світу музичне шоу по перерві: фоторепортаж події
Перше в історії чемпіонатів світу музичне шоу по перерві: фоторепортаж події
Шістнадцять років очікування! Стало відоме ім'я чемпіона світу 2026
Шістнадцять років очікування! Стало відоме ім'я чемпіона світу 2026
Збірна Аргентини встановила хуліганський рекорд фіналів Чемпіонату світу
Збірна Аргентини встановила хуліганський рекорд фіналів Чемпіонату світу
Іспанія стала чемпіоном світу з футболу
Іспанія стала чемпіоном світу з футболу
Молодіжна збірна України тріумфально повернулася в елітний дивізіон Євробаскету
Молодіжна збірна України тріумфально повернулася в елітний дивізіон Євробаскету

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2026
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
74K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
63K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua