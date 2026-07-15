ФІФА покарає футболістів та тренерів за критику арбітрів під час Чемпіонату світу 2026

Хоссам Хасан може отримати покарання від ФІФА за критику суддівства на ЧС-2026

Під загрозою санкцій Томас Тухель і Хоссам Хасан

ФІФА має намір запровадити санкції проти футболістів та тренерів, які критикували роботу суддів під час Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Схожу методику Міжнародна федерація футболу вже застосовувала після попередньої світової першості в Катарі. Ступінь важкості покарання буде ґрунтуватися на звітах окремих арбітрів та інших факторах, які організація вважатиме важливими.

У зоні ризику ймовірних санкцій перебувають головний тренер збірної Англії Томас Тухель, який розкритикував рішення арбітра в матчі 1/8 фіналу мундіалю проти Мексики вилучити з поля Джарелла Квансу, та центрбек збірної Швейцарії Мануель Аканджі, котрий висловив нерозуміння щодо вердиктів арбітра в матчі чвертьфіналу проти Аргентини.

Також у цьому списку є головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан та нападник цієї команди Мостафа Зіко через те, що вони висловлювали невдоволення рівнем арбітражу в поєдинку 1/8 фіналу проти Аргентини.

Нагадаємо, головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам розкритикував роботу арбітра Івана Бартона після поразки від Іспанії (0:2) у півфіналі Чемпіонату світу 2026.

Ключовим епізодом матчу став пенальті, призначений на 22-й хвилині після фолу Люки Діня на Ламіні Ямалі. Одинадцятиметровий реалізував Мікель Оярсабаль, відкривши рахунок, а в другому таймі Педро Порро встановив остаточний результат – 2:0 на користь Іспанії.

«Якщо я щось скажу, це виглядатиме так, ніби я просто не вмію програвати. Але я запитаю вас: чи відповідає арбітр рівню півфіналу Чемпіонату світу? Справа не лише у пенальті – це лише один із епізодів. Я нічого не маю особисто проти арбітра, але поставте собі це запитання», – сказав Дешам.