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«Динамо» готує оренду бразильського вінгера – джерело

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Динамо» готує оренду бразильського вінгера – джерело
Густаов Прадо близький до того, щоб продовжити кар'єру у київському клубі
фото: Instagram Густаво Прадо

Біло-сині на фініші трансферного вікна планують підсилити лінію атаки

«Динамо» близьке до того, щоб орендувати у «Інтернасьйоналя» бразильського вінгера Густаво Прадо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Бурбаса.

21-річний футболіст, як очікується, приєднається до київського клубу на правах річної оренди. У біло-синіх буде можливість викупити прадо за три мільйони євро.

Поточний сезон чемпіонату Бразилії, який стартує дещо раніше, ніж європейські першості, вінгер вже проводить в оренді у «Сеарі» – 11 зігранних матчів та один забитий м'яч. Веб-портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 2,5 мільйони євро.

«Динамо» сезон 2026/27 розпочало не надто вдало – кияни залишили єврокубки, спочатку поступившись «ПАОКу» (2:5) у кваліфікації Ліги Європи, а потім вилетівши з кваліфікації Ліги конференцій від «Карабаха» (1:2). У чемпіонаті України біло-сині посідають п'яте місце турнірної таблиці з шістьома набраними балами та однією грою в запасі. У останній грі команда Костюка сенсаційно поступилась «Буковині» з рахунком 0:3.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко вибачився перед вболівальниками після розгромної поразки «Динамо» від новчака УПЛ «Буковини».

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Теги: ФК «Динамо» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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